Потанцуем под Бузову: спорткомплексу «Темп» официально разрешили проводить концерты

Барнаульский спортивный комплекс «Темп» переименовали из «Футбольного манежа» в «Спортивно-зрелищное здание с концертным и выставочным залами». Теперь в здании официально можно будет проводить концерты.

Недавно «Темп» получил положительное заключение на переименование здания. Все предъявленные ранее требования в несоответствии функционального назначения помещения были устранены, сообщают на официальном сайте барнаульского комплекса. Также отмечается, что тренировкам футболистов концерты не помешают. Они будут проходить в так называемый «не сезон» - с мая по октябрь.

Напомним, с 21 июня Железнодорожный районный суд запретил проводить в «Темпе» любые массовые мероприятия. Причиной послужили нарушения норм пожарной безопасности. Из-за этого пришлось перенести запланированное на 22 и 23 июня шоу «Дискотека Союз». Но потанцевать под музыку 80-90-х жители Алтайского края все же смогут.

- Концерт «Дискотека Союз» перенесен на 20 и 21 сентября. А 3 октября в «Темпе» выступит Ольга Бузова, - заверил коммерческий директор СК «Темп» Антон Киселев.

Кстати, на шоу «Дискотека союз» для жителей региона выступят звёзды 80-х – это Кай Метов, Татьяна Овсиенко, Александр Добрынин, группа «Мираж», «Фристайл», «Ласковый Май», группа «Мечтать», «Божья Коровка» и многие другие. Организаторы обещают сумасшедшее 4-х часовое шоу. Билеты на него еще можно приобрести. Их стоимость колеблется от 800 до 1400 рублей.

А уже 3 октября в «Темпе» выступит с грандиозным шоу «Принимай меня» знаменитая певица Ольга Бузова. Для жителей Алтайского края она исполнит свои популярные пронзительные песни. Кстати, несмотря на то, что до концерта еще полтора месяца, уже продано порядка одной трети всех билетов. Чтобы потанцевать «Под звуки поцелуев» сибирякам придется выложить от 1500 до 3000 рублей.

Напомним, в этом году российская поп-дива уже посещала Алтайский край. 13 июля Ольга Бузова дала концерт на озере Яровое. После выступления на своей странице в инстаграм певица поделилась впечатлениями об Алтае.

- Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей необъятной страны, - отметила Бузова.

Читайте также:

Андрей Разин призвал артистов отказаться от концертов на Алтае

Известный музыкальный продюсер, создатель популярной группы «Ласковый май» Андрей Разин разразился гневной критикой в отношении организации концертов в Барнауле и призывал артистов отказаться от выступлений в Алтайском крае (подробнее)