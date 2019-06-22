Спорткомплекс «Темп» закрыли в Барнауле из-за нарушений норм пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-22T06:14:44+03:00

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Еще один спортивный объект в Барнауле попал под санкции прокуратуры из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. На этот раз речь идет о спортивном комплексе «Темп».

Как сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому края, Железнодорожный районный суд запретил проведение любых массовых мероприятий в спортивном комплексе «Темп» с 21 июня.

В связи с этим пришлось отменить ранее запланированное шоу «Дискотека Союз», которое должно было состояться в «Темпе» 22 и 23 июня. Интересно, что артисты уже успели прилететь в Барнаул, но им пришлось тут же вернуться обратно. Мероприятие решили перенести на 20 и 21 сентября. Пока место проведения остается неизменным.

Напомним, что ранее в Барнауле по тем же причинам закрыли Дворец зрелищ и спорта, который в настоящее время находится на реконструкции.

Уже после были претензии к соблюдению норм пожарной безопасности к «Карандин-Арене» «Динамо». Этот объект также закрывали для устранения недочетов. Примечательно, что тогда из-за возникшей ситуации пришлось концерт Басты, который должен был состояться на «Динамо» перенесли в СК «Темп».

ИСТОЧНИК KP.RU