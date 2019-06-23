2019-06-23T14:42:55+03:00
Звезды

Андрей Разин призвал артистов отказаться от концертов на Алтае

При этом он просит зрителей не сдавать билеты на выступление его музыкантов
Анна СЕМИНА
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Instagram Андрея РазинаInstagram Андрея РазинаФото: скриншот сайта
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Известный музыкальный продюсер, создатель популярной группы «Ласковый май» Андрей Разин разразился гневной критикой в отношении организации концертов в Барнауле и призывал артистов отказаться от выступлений в Алтайском крае.

- Нет слов! Бедные люди, которые живут в Алтайском крае, в городе Барнауле. Конкретно я ещё раз призываю всех артистов: не попадитесь, как наши звезды и не потерпите огромный крах из-за разочарования в этой республике, - пишет на своей странице в Instagram Андрей Разин.

Также как и все участники концерта «Дискотека Союз», где должны были выступить музыканты из группы «Фристайл», Татьяна Овсиенко, «Божья коровка», Александр Добрынин, «Мираж», Кай Метов и группа «Мечтать», Разин узнал об отмене в день выступления, то есть 22 июня. По его словам, в тот момент все участники сборника уже были в Барнаулу и готовились выйти на сцену.

- Поэтому призываю всех артистов воздержаться от поездки в Алтайский край, во избежание такой ситуации, которая произошла с нами, когда артисты, в числе которых есть заслуженные артисты России, были вынуждены приехать и назад возвращаться за свой счёт. Поэтому предупреждаю артистов, что это может произойти с вами. Очень опасно! – также добавляет продюсер.

Однако несмотря на всю критику и гнев, Разин призывает всех зрителей, купивших билеты на «Дискотеку Союз» оставить билеты и сдавать их.

- Надеюсь, что 20 и 21 сентября 2019 года мы с помощью Федеральной власти свои концерты проведём, - пишет создатель «Ласкового мая».

Напомним, по решению суда Железнодорожного района спортивный комплекс «Темп» в Барнауле закрыт и не может проводить массовые мероприятия до тех пор пока не устранит нарушения по части пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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