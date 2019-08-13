Сергея Шубенкова лишают возможности нормально готовиться к Олимпийским играм
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, что его и других спортсменов лишают возможности тренироваться в манеже АлтГТУ. Объект решили реконструировать. Это может негативно отразиться на подготовке чемпиона мира и Европы по бегу с барьерами в Олимпийским играм в Токио.
В своем аккаунте в Instagram Шубенков написал, что этот манеж - единственный объект в крае, где можно проводить соревнования по легкой атлетике зимой. Его плохое техническое состояние вызывает нарекания уже много лет. Вуз получил федеральные средства на его ремонт и решил провести масштабную реконструкцию за 21,8 млн рублей.
Вместо бегового круга и секторов по плану постелят игровой паркет. Руководство АлтГТУ решило развивать мини-футбол.
«Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок», - написал Шубенков.
Спортсмен заявил, что со всеми легкоатлетическими соревнованиями в крае, включая его турнир, можно попрощаться с ноября по май.
Тренер спортсмена Сергей Клевцов заявил, собирается идти к губернатору с просьбой посодействовать решению проблемы. По его мнению, перепрофилирование манежа ущемляет интересы края
«Нам сказали, что до февраля манеж закроют на реконструкцию, после которой легкой атлетики в нем уже не будет», - сказал Клевцов агентству ТАСС.
Закрытие манежа коснется не только алтайского претендента на олимпийскую медаль, но и тренеров по легкой атлетике: они просто лишатся работы. Как говорит Клевцов, руководство АлтГТУ также лишит возможности тренироваться других легкоатлетов. А ведь в последние годы от 10 до 15 алтайских спортсменов включают в состав сборных России разных возрастов.
Ранее Шубенков уже критиковал манеж вуза за ободранные дорожки. Он выставил непрезентабельную фотографию с тренировки в Instagram. Полувековое покрытие поменяли на свежее, но оно в итоге истаскалось за три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU