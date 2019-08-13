2019-08-13T09:57:39+03:00
Спорт

Сергея Шубенкова лишают возможности нормально готовиться к Олимпийским играм

АлтГТУ реконструирует единственный легкоатлетический манеж в Алтайском крае
Анастасия Корягина
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Сергей ШубенковСергей ШубенковФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, что его и других спортсменов лишают возможности тренироваться в манеже АлтГТУ. Объект решили реконструировать. Это может негативно отразиться на подготовке чемпиона мира и Европы по бегу с барьерами в Олимпийским играм в Токио.

В своем аккаунте в Instagram Шубенков написал, что этот манеж - единственный объект в крае, где можно проводить соревнования по легкой атлетике зимой. Его плохое техническое состояние вызывает нарекания уже много лет. Вуз получил федеральные средства на его ремонт и решил провести масштабную реконструкцию за 21,8 млн рублей.

Вместо бегового круга и секторов по плану постелят игровой паркет. Руководство АлтГТУ решило развивать мини-футбол.

«Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок», - написал Шубенков.

Спортсмен заявил, что со всеми легкоатлетическими соревнованиями в крае, включая его турнир, можно попрощаться с ноября по май.

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А помните наш плохонький и убитый манеж? Так вот его больше у нас не будет. СОВСЕМ. . . Единственный объект Алтайского края, где можно было проводить соревнования по л/а зимой, будет реконструирован. Давайте же вместе прощаться с Призом Шубенкова , а также со всеми остальными турнирами с ноября по май. . . Вместо бегового круга и секторов для тех. видов будет выстлан щикарный игровой паркет. Нам же оставят три дорожки по 100 м с резиной для дач и детских площадок (листай карусель) . . Руководство АлтГТУ решило, что развивать мини-футбол для них важнее и нужнее, и потратит на это приоритетнейшее направление 21,8 млн рублей
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Тренер спортсмена Сергей Клевцов заявил, собирается идти к губернатору с просьбой посодействовать решению проблемы. По его мнению, перепрофилирование манежа ущемляет интересы края

«Нам сказали, что до февраля манеж закроют на реконструкцию, после которой легкой атлетики в нем уже не будет», - сказал Клевцов агентству ТАСС.

Закрытие манежа коснется не только алтайского претендента на олимпийскую медаль, но и тренеров по легкой атлетике: они просто лишатся работы. Как говорит Клевцов, руководство АлтГТУ также лишит возможности тренироваться других легкоатлетов. А ведь в последние годы от 10 до 15 алтайских спортсменов включают в состав сборных России разных возрастов.

Ранее Шубенков уже критиковал манеж вуза за ободранные дорожки. Он выставил непрезентабельную фотографию с тренировки в Instagram. Полувековое покрытие поменяли на свежее, но оно в итоге истаскалось за три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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