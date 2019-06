ШубаБатя: Сергей Шубенков показал, как надо правильно воспитывать сына

Ну вот и всё, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро . Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить . Дальше только интересней, сезон не за горами. . That s it, the camp is almost over. A month and a half have gone very fast . Especially lately when my family has come to visit . The further the more interesting, the season is coming! #шубабатя #justdoit #RedBullRussia #trackandfield #beachtraining #adlertrainingcamp