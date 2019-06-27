ШубаБатя: Сергей Шубенков показал, как надо правильно воспитывать сына

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал на своей странице в Instagram умилительное видео о том, как он воспитывает своего сынишку.

Спортсмен между соревнованиями буквально на несколько дней заскочил домой, чтобы повидаться с семьей и поняньчиться с сыном Ярославом. В конце мая, в один день с днем рождения «Комсомолки», мальчику исполнился год.

sergey.shubenkov Воспитывать мальчика легко . You spin me round round, baby Raising a boy is ez . #шубабатя

На коротком ролике нет звука, но даже без него видно, что карапуз рад веселой забаве, которую придумал его отец: а Сергей тем временем вальяжно развалился во вращающемся кресле, при этом рукой держится за электромобиль, на котором по кругу ездит Ярослав.

- Воспитывать мальчика легко… - такую подпись сделал Шубенков к видео и добавил слова из известной песни группы Dead or Alive. - You spin me round round, baby…

Подписчики Сергей оказались в восторге от задумки спортсмена и буквально закидали его сообщениями: «Это здорово когда есть такое кресло!!!)))», «Вот это я понимаю воспитание», «Серый надо четверых! Тогда будет карусель!!! А ты Царь Горы!!!», «Самое лучше видео))) Гениально!!! Кресло идёт в комплекте с мотоциклом?», «80 левел в воспитании», «Чёртов гений», «Какие классные!!! И счастливые!!! Каждый в своем!!! Спасибо за улыбку, которая прилипла к моему лицу!!!».

sergey.shubenkov А у нас тут годовщина Терпим друг друга уже 4 года We have anniversary here Tolerating each other for 4 years .

Кстати, такие кадры действительно редкость. Сергей крайне неохотно распространяется про свою личную жизнь, поэтому и семейные фото на его странице появляются нечасто. В последний раз в его Instagram снимки с женой и сыном публиковались только в конце апреля, когда Шубенковы отмечали четырехлетие супружеской жизни.

sergey.shubenkov Ну вот и всё, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро . Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить . Дальше только интересней, сезон не за горами. . That s it, the camp is almost over. A month and a half have gone very fast . Especially lately when my family has come to visit . The further the more interesting, the season is coming! #шубабатя #justdoit #RedBullRussia #trackandfield #beachtraining #adlertrainingcamp

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