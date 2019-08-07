Найденный в реке прах алтайского ветерана похоронили на родине

В Заринске захоронили урну с прахом 100-летнего Евгения Доильницына, найденную в июле в Тальменском районе. Торжественные похороны состоялись 7 июля, рассказали "КП-Барнаул" участники церемонии.

Проводить ветерана в последний путь приехали его вдова Эмма Ивановна и его сын Алексей. Супруга Евгения Доильницына рассказала, что упокоиться на родной земле хотел сам Евгений Федорович. Семья решила оставить его в реке Чумыш, не зная, как правильно поступить. Эмма Ивановна поблагодарила всех, кто помог похоронить прах ее мужа с такими почестями.

- Мы с Евгением Федоровичем прожили вместе 56 лет. Очень спокойный, достойный был человек, любил всё прекрасное, поэтом был. Спасибо всем, кто причастен, за чуткое отношение к памяти моего мужа, — сказала Эмма Доильницына.

Инициатором захоронения с воинскими почестями выступил координатор проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин. Погребение помогли организовать организации ветеранов боевых действий, краевой военкомат, Союз ветеранов боевых действий, власти Заринска.

Прах Евгения Фёдоровича предали земле на аллее ветеранов Великой Отечественной войны. В честь него на местном кладбище прозвучали выстрелы салютной группы. С разрешения родственников во время церемонии провели церковный обряд. Для могилы уже изготовили памятник. За ней будут ухаживать. Память о Евгении Федоровиче увековечат в музее Заринска.

Как ранее писала "КП в Барнауле", урну с прахом Евгения Доильницына нашли в Чумыше в районе села Тальменка. Выяснилось, что она приплыла по реке из Заринского района, где ее оставил сын усопшего. Родственники умершего в возрасте 100 лет ветерана не планировали забирать его прах обратно.

Что известно о ветеране

Евгений Федорович Доильницын родился 23 января 1918 года в селе Сорокино Заринского района, а умер 10 ноября прошлого года. Он прожил 100 лет.

Ветеран воевал в танковых войсках на Юго-Западном, Воронежском, Брянском, 1-м Украинском, Ленинградском и Дальневосточном фронтах. Участвовал в боях за освобождение Киева, форсировании Днепра, Курской битве. Был награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».

После войны Евгений Федорович трудился в химико-металлургическом институте Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, получил звание кандидата технических наук. С 1991 года был на пенсии, писал стихотворения. До кончины жил в Новосибирске.

Читайте также:

Две похоронки. Внучка алтайского ветерана рассказала, как дед чудом выживал на войне

Иван Семёнович родился в многодетной семье 15 января 1921 года в селе Усть-Козлуха Краснощёковского района Алтайского края. Здесь он и прожил всю свою жизнь. Его трудовая деятельность началась в 6 лет, работая на уровне со взрослыми, он никогда себя не жалел (подробнее)