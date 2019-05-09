Две похоронки. Внучка алтайского ветерана рассказала, как дед чудом выживал на войне

Лидия Яковенко, внучка ветерана Великой Отечественной войны Ивана Яковенко, рассказала о непростой жизни своего деда. "Комсомолка" решила опубликовать письмо читательницы в День Победы.

- Яковенко Иван Семёнович – это мой дедушка с непростой судьбой, очень сильный духом, смелый, трудолюбивый, принципиально честный, отважный человек, прошедший путь от начала и до самой победы Великой Отечественной Войны с достоинством и честью. Его имя и по сей день на устах людей, которые с ним росли, работали, воевали. Великий сын Великой России, память о нём жива до сих пор, никогда не искал и не ждал славы, просто выполнял свой долг.

Жизнь наградила этого сильного человека множеством испытаний. Его отец Яковенко Семён Павлович - мой прадед, будучи ребёнком во времена правления царя Николая II, со своими родителями и братьями приехал с Украины на Алтай на добровольные поселения. Большая семья Яковенко были белорусами и жили на Украине недалеко от Киева и Белой Церкви. Обосновавшись и укоренившись в здешних местах, они стали развивать подсобное хозяйство.

Иван Семёнович родился в многодетной семье 15 января 1921 года в селе Усть-Козлуха Краснощёковского района Алтайского края. Здесь он и прожил всю свою жизнь. Его трудовая деятельность началась в 6 лет, работая на уровне со взрослыми, он никогда себя не жалел. Семья Ивана Семёновича имела богатое единоличное хозяйство с большим подворьем: 50 коров, лошадей, множество мелких домашних животных, была своя зернодробилка, молотилка, плуги, сеялка и т.д. Всё это было заработано своим трудом совместно со своими родными дядями.

В период смены правления и массовых репрессий в 1934 году его большая и дружная семья была раскулачена. Всё имущество отобрали, а его родные дяди со своими семьями без права на возвращение и общение со своими родственниками были высланы по разным городам и селениям Алтайского края. Пришлось начинать всё сначала. Будучи подростком, после коллективизации он работал сначала в комунне, а потом уже и в колхозе. Окончил всего один класс, едва ли мог читать и ставить свою подпись. Большей возможности на обучение у него не было, нужно было работать и помогать родителям.

Осенью 1940 года дедушка был призван в армию, где по распределению попадает в украинский город Черновцы в мотострелковый полк, где служит до самого начала войны. В 1941 году при отступлении его часть дважды попадала в окружение, но после тяжёлых кровавых боёв и огромных потерь выходила из него. На подходе к Киеву был тяжело ранен в голову и лицо шрапнелью, его подобрали солдаты из другой части, а товарищи считали погибшим. Осенью 1941 года его родители получают похоронку.

В госпиталях он перенёс две серьёзные операции, долго восстанавливался, был комиссован и признан негодным к службе, так как потерял зрение более чем на 50%, видел практически одним глазом. Осколки от этого снаряда, которые нельзя было удалять с лица, у него выходили до самой старости, как постоянное напоминание о войне. А 1 января 1942 года в возрасте 20 лет возвращается в родное село, где продолжает трудиться в колхозе сначала бригадиром, а потом становится председателем колхоза.

21 января 1942 года через 20 дней после возвращения домой с фронта Яковенко Иван Семёнович официально заключает супружеский брак с Харловой (ныне Яковенко) Анной Яковлевной. 31 октября 1942 года в село приезжает комиссар военкомата и на своих полномочиях требует от председателя колхоза Яковенко, моего деда, выделить ему мясо и мёд, на что получает от него такой ответ: «На фронте жрать нечего, а вы тут мёда и мяса захотели! Не дам!»

Из моих собственных воспоминаний по рассказу дедушки, ему горячо было обидно за односельчан, в особенности стариков, детей, женщин. Им самим кушать было нечего, ведь всё отправлялось на фронт, каждая единица продукции была очень важна… В результате такого громкого скандала Иван Семёнович через три дня (3 ноября 1942 года) вновь призывается в приказном порядке без комиссии, без объяснений на фронт. Сначала его привезли в Бийск, где переодели, и снова под пули. Зная, что так получится, он заранее предупредил и передал дела по управлению своему заместителю, попрощался со своими родителями и молодой женой, ушёл на фронт до самого конца войны. Теперь он сражался в рядах войск второго Белорусского Фронта оперативно-стратегического назначения под командованием самого маршала Рокоссовского, по званию был младший сержант.

Участвовал во всех освободительных боях, вместе с товарищами выполняли спецзадания и разведывательные операции… Не раз его жизнь «висела на волоске», по его воспоминаниям – «смерть словно по пятам ходила». На мой вопрос как это по пятам ходила, он рассказывал: «Бывало, приходишь в лагерь с задания, а наших немцы расстреляли. Ещё бы 1-2 минуты и тоже бы нас положили».

Неоднократно был отмечен благодарственными приказами Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина, награждён множественными медалями и Орденом Отечественной войны первой степени. Наград у дедушки было много, но, к сожалению, сохранилась лишь малая часть, возможно и орденов было тоже много. Дойдя до Берлина, в дни капитуляции немцы не хотели опускать оружие, многие наши солдаты стояли перед выбором – умереть в день победы от пули побеждённого врага или убить его.

За это многие солдаты, в том числе и мой дед, были осуждены за расстрел в «мирное время». Кому-то пришлось за это сидеть в тюрьме целый год, а Ивану Семёновичу продлили службу на год в Германии, где их готовили перекинуть на подавление боевых действий с Японией. Но поскольку Дальний Восток справился со своей задачей, продолжения войны не было. В 1945 году его семья получает вторую похоронку «Без вести пропавший». Домой он возвращается лишь в 1946 году.

В послевоенные годы продолжал трудиться в колхозе, работал бригадиром, скотником, конюхом, метал сено, брался за любую работу, несмотря на то, что был официально признан инвалидом войны второй группы. На предложение сельчан вновь быть председателем колхоза он отказался. Дорогой ценой досталась ему победа и жизнь. Его зрение сильно ухудшилось: теперь он видел процентов на 30. Перенёс ещё четыре серьёзные операции - на лёгких, печени, желудке, глазах.

Он сделал огромный вклад в развитие и благополучие родного села, когда-то главным достоянием колхоза был выращенный Иваном Семёновичем большой сад с десятками разновидностей сортов яблонь, малины, смородины, облепихи, рябины и т.д. Его плоды долгие годы радовали жителей многих деревень Краснощёковского района и даже Барнаула. Он был ветеран труда, о нём писали в газетах, награждали медалями, благодарственным письмом Рокоссовского и Шатилова. Помимо огромной любви к саду у него была с детства великая страсть к лошадям, как бальзам на душу и исцеление от болезней, он даже был конюхом, занимался в колхозе разведением и обучением лошадей разных пород. За это лихого наездника прозвали Чапаевым. С лошадьми он не расставался до самой старости, освоил науку изготовления дуг, упряжи, саней. У него даже были свои ученики, так как такое ремесло не каждому давалось легко, здесь тоже есть свои тонкости.

Про войну дедушка не любил говорить, на 9 мая всегда очень сильно грустил, вспоминал со скорбью своих товарищей, всегда посещал митинги и ходил на встречи ветеранов, хотя ему это давалось с годами очень трудно, так как весь был израненный, изрезанный. На этих встречах его соратники, с кем он воевал на фронте, всегда с задором вспоминали о том, как Иван Семёнович плясал под обстрелом врага на поле боя, когда узнал о рождении его первого сына. Со своей супругой он прожил долгую, счастливую, хотя и очень тяжёлую жизнь – 54 года, воспитали и вырастили восьмерых детей: шестеро сыновей - Василий, Иван, Пётр, Сергей, Владимир, Николай и двое дочерей - Нина и Валентина.

К сожалению, горькие воспоминания, связанные с Германией ещё напомнили о себе спустя много лет. Его сын Пётр в возрасте 19 лет, проходя службу в армии в Германии, погиб при невыясненных обстоятельствах от огнестрельного ранения. Все его сыновья добросовестно прошли службу в армии, все они работали также в колхозе. Старший сын Василий стал ветеринаром и всю свою жизнь посвятил лошадям и другим животным. Сын Иван дослужился до звания полковник, воевал в Афганистане, Абхазии и Чечне, и также является ветераном войны и имеет награды.

Иван Семёнович гордился своими детьми и внуками, а мы гордились и гордимся им. Умер Яковенко Иван Семёнович в 78 лет, 6 сентября 1999 года, пережив свою жену всего на три года. Но его украинский лихой нрав, честность и порядочность, трудолюбие и принципиальность до сих пор живы в воспоминаниях односельчан, детей и внуков.

Читайте также:

“Он едет в никуда, совсем один!”: ветеран Великой Отечественной укатил с Украины в Самару, зная только адрес родни, которую не видел 50 лет

«Комсомолка» помогла 92-летнему дедушке не потеряться в большом городе и встретиться с племянником и его семьей