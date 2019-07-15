Отдыхающие выловили в алтайской реке урну с прахом ветерана войны

13 июля на реке Чумыш житель поселка Тальменка Максим Яровой обнаружил урну с прахом человека. На странной находке была табличка с именем ветерана и годами его жизни. Умершему было 100 лет.

Путешествие после смерти

В тот день житель Тальменки Максим Яровой отдыхал на берегу реки. Нырнув в очередной раз, мужчина почувствовал, что задел какой-то странный предмет.

- Дернул на себя, предмет поддался и я вытащил его из воды. Уже на берегу стало ясно, что это за находка, - рассказал мужчина местной газете «Тальменская жизнь».

Отдыхающие были шокированы. Табличка на урне гласила, что прах принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну, который родился 23 января 1918 года, а умер 10 ноября прошлого года.

Крышка урны оказалась разломана, внутрь попала вода, но прах не размыло, так как он, судя по фотографиям, находился в пакете.

Отдыхающие стали звонить в полицию с просьбой о помощи. Сначала в дежурной части сказали, что такими вопросами не занимаются. Но в итоге полицейские отреагировали на вызов, как положено: приехали на служебной машине и забрали урну.

Пока неясно, как урна оказалась в Чумыше, и нет ли в воде еще подобных предметов. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили "КП-Барнаул", что полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Возможно, именно им удастся найти родственников ветерана.

Фото газеты "Тальменская жизнь" и сайта Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева

Что известно о ветеране

Евгений Федорович Доильницын был родом из алтайского села Сорокино. В 1933 вместе с семьей он переехал в Новосибирск. С отличием окончил силикатный техникум (позже Новосибирский химико-технологический колледж им. Менделеева).

С декабря 1940 года стал рядовым учебной роты в украинском городе Броды. Во время войны прошел путь от сержанта до гвардии лейтенанта. Воевал в танковых войсках на Юго-Западном, Воронежском, Брянском, 1-м Украинском, Ленинградском и Дальневосточном фронтах. Участвовал в боях за освобождение Киева, форсировании Днепра, Курской битве, писал портал “Навигатор”.

За время войны Евгений Доильницын получил два ранения - июле 1941 года и в декабре 1943 года. Последнее оказалось тяжелым, мужчина лечился в госпитале. Но воевать не закончил: его уволили в запас только в сентябре 1946 года. Евгений Доильницын был награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».

После войны ветеран работал на заводе, учился во Всесоюзном заочном политехническом институте, трудился в химико-металлургическом институте Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, получил звание кандидата технических наук. С 1991 года был на пенсии, писал стихотворения.

Из творчества умершего

«Уж третий день без сна и без еды,

Мы как в загоне волки меж флажками:

Здесь пулемет, там миномет,

И до беды

Один лишь метр пред нами».

(«Июль 41-го»)

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Разыскиваются родственники

Если вам что-либо известно о родственниках ветерана (возможно, они живут в Заринске или Новосибирске), просим вас позвонить к нам в редакцию по телефону 8 (3852) 722-005.

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