Стало известно, как прах ветерана войны оказался в алтайской реке

Родственники умершего в возрасте 100 лет ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына не планируют забирать урну с его прахом, которую нашли в Чумыше в районе села Тальменка. Как выяснилось, урна приплыла по реке из Заринского района, где ее оставил сын усопшего.

К ситуации уже подключилось региональное отделение «Единой России». Как рассказал координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Завалихин, расследование инцидента взяли под контроль. Депутат назвал факт нахождения урны в реке недопустимым.

«Необходимо понять, каким образом урна с прахом ветерана оказалась в воде и кто в этом виноват. То, что таким образом был утерян прах защитника Отечества, ветерана Великой Отечественной войны, особенно вопиюще. Мы будем добиваться того, чтобы прах был захоронен с почестями подобающим образом», - заявил парламентарий.

К решению проблемы перезахоронения праха ветерана привлекли организации ветеранов боевых действий, военкомат, Тальменское и Заринское отделения партии, Союз ветеранов боевых действий, Союз ветеранов Афганистана, волонтерские молодежные организации, рассказал "КП-Барнаул" пресс-секретарь алтайского отделения ЕР Василий Морозов.

Фото газеты "Тальменская жизнь" и сайта Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева.

Сейчас идет процесс оформления захоронения по закону. С местом пока не определились. После того, как все документы будут получены, прах заберут из тальменского отделения полиции. До этого времени он останется у полицейских, сообщили «КП-Барнаул» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Алексей Доильницын, сын умершего ветерана, рассказал телеканалу «Катунь 24», что последней волей отца было захоронение в родных краях – он родился в селе Сорокино Заринского района. Сын решил, что для этого будет достаточно оставить урну с прахом в Чумыше. Так он и поступил. Мужчина считает, что выполнил последнюю волю отца и таким образом уже попрощался с ним.

Напомним, прах принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну, который родился 23 января 1918 года, а умер 10 ноября прошлого года. Ветеран воевал в танковых войсках на Юго-Западном, Воронежском, Брянском, 1-м Украинском, Ленинградском и Дальневосточном фронтах. Участвовал в боях за освобождение Киева, форсировании Днепра, Курской битве. Был награжден орденами Отечественной войны 1 степени и Красной Звезды, медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда».

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