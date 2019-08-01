"Ее первый грудничок умер в пивбаре": В Алтайском крае задержали мать убитой 11-месячной девочки

В одном из сел Алтайского района задержали бийчанку Екатерину Шишкову, сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Женщину стали разыскивать после того, как ее 11-месячную дочь обнаружили мертвой в полиэтиленовом мешке в одном из подъездов Бийска.

Напомним, трагедия произошла утром 28 июля. В тот день в одном из подъездов Бийска жильцы нашли в полиэтиленовом мешке труп младенца. На место оперативно выехали следователи и следователи-криминалисты.

Позже установили, что случившееся носит криминальный характер, было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. Стоит отметить, что мать ребенка пропала сразу после трагедии.

Как сообщают в ведомстве, рано утром 1 августа правоохранители задержали мать погибшего ребенка. 25-летняя Екатерина Шишкова находилась у своих знакомых в одном из сел Алтайского рай она. Сейчас ее доставили в Бийск, она находится под стражей, следователи допрашивают женщину в качестве подозреваемой. Им предстоит выяснить, что произошло в тот роковой день.

К слову, как пишут пользователи в соцсетях, 28 июля (день трагедии) Шишкова была в нетрезвом состоянии. Жители Алтайского края также отмечают, что погибший ребенок был неспокойный, девочка подпускала к себе только маму. Также некая Лидия, проживающая в соседнем доме, добавила, что Шишкова жила со своей матерью, мужа у нее не было.

Еще местные жители добавили, что погибшая малышка была не первым ребенком Екатерины. Её первенец-мальчик также не дожил до года.

- У нее и первый грудничок в пивбаре умер (это случилось два года назад, - прим. ред.). Бармен вызвал полицию, а она с трупом ребенка ходит, пьет и даже не замечает, что он умер несколько часов назад, - написал один из пользователей соцсетей.

К тому же некоторые пользователи сообщили, что Шишкова якобы ранее проходила курс лечения в психиатрической больнице.

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- Мамашка эта была одиночка, без мужа. Жила с матерью (бабушка хорошая, врач). Непонятно что у нее с головой произошло... Это все ужасно, - пишет Лилия Казакова, проживающая в соседнем доме (подробнее)