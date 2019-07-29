2019-07-29T14:15:09+03:00
Дом. Семья

Тигриная милота: фото и видео с полосатыми малышами

29 июля Международный день тигра - праздник накануне отметили в барнаульском зоопарке
Анна СЕМИНА
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Айхал с подружкойАйхал с подружкойФото: Олег УКЛАДОВ
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29 июля отмечается Международный день тигра. Он был установлен в 2010 году в Санкт-Петербурге на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле.

На Алтае водятся тигры. Уже много лет этот факт неоспорим. Полосатые являются обитателями барнаульского зоопарка «Лесная сказка» и с каждым годом их становится все больше и больше. Вот и этим летом у пары Багира и Шерхан родилось четверо малышей. Сейчас им полтора месяца и они вовсю радуют местную публику.

День тигра в зоопарке.Автор: Олег УКЛАДОВ

Однако руководство зоопарка пошло дальше и за пару дней до праздника сделало и нам и себе подарок – приобрело редкого белого тигра. Очаровашка с голубыми глазами и коричневыми полосками прибыл в Барнаул из Якутии. Ему три месяца и зовут мальчика Айхал, что в переводе означает «слава». По словам директора «Лесной сказки» Сергея Писарева, в будущем ему попытаются подыскать такую же милую белую тигрицу.

Айхал Фото: Олег УКЛАДОВ

АйхалФото: Олег УКЛАДОВ

- Это бенгальский тигр обыкновенный. Они, вообще, бывают трех окрасов: коричневые, белые и голубые. Этот окрас белый и со временем он еще побелеет, и полоски будут ярко черные. Он очень дружелюбный по отношению к своим собратьям. С удовольствием играет с ними и со львенком тоже. Очень любит купаться, но так как приехал два дня назад, пока еще не до конца адаптировался. Быстро привыкает к работницам зоопарка, потому что в Якутске им занималась женщина, поэтому к ним он благосклонен, а мужиков не очень любит. Так что приходится терпеть, мы уже немного покусанные им. Для того чтобы была такая же красивая пара, как Шерхан и Багира, будем искать ему девочку. Надеемся, что они будут такими же хорошими родителями, - говорит Сергей Викторович.

ТОП-5 фактов о барнаульских тиграх

1. Багира на самом деле не является чистокровным амурским тигром. Экспертиза выявила, что это редкий восточно-китайский тигр, который находится на грани вымирания. Сомнения появились, когда Багира стала приносить потомство. Для амурских такая плодовитость – редкость.

2. Первым женихом Багиры должен был стать тигр Лотос из зоопарка Северска. Его привезли в Барнаул в феврале 2016 года. Однако пара оказалась несостоятельна. Местной публике хищник запомнился только тем, что весной того же года напал на школьницу, которая ночью пробралась в зоопарк, чтобы сделать селфи с тигром. Зато с Шерханом у Багиры все замечательно.

3. Багира за последние три года трижды становилась матерью. Она родила уже 13 тигрят.

4. Также как и в природе, Шерхан, как истинный самец, не принимает участия в воспитании своего потомства.

5. Багире семь лет. Она на два года старше своего избранника Шерхана, но разница в возрасте не играет никакой роли.

Шерхан Фото: Олег УКЛАДОВ

ШерханФото: Олег УКЛАДОВ

Шерхан Фото: Олег УКЛАДОВ

ШерханФото: Олег УКЛАДОВ

Шерхан Фото: Олег УКЛАДОВ

ШерханФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Писарев с маленькой тигрицей Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Писарев с маленькой тигрицейФото: Олег УКЛАДОВ

Маленькая тигрица Фото: Олег УКЛАДОВ

Маленькая тигрицаФото: Олег УКЛАДОВ

Айхал с подружкой Фото: Олег УКЛАДОВ

Айхал с подружкойФото: Олег УКЛАДОВ

Айхал с подружкой Фото: Олег УКЛАДОВ

Айхал с подружкойФото: Олег УКЛАДОВ

Маленькая тигрица Фото: Олег УКЛАДОВ

Маленькая тигрицаФото: Олег УКЛАДОВ

Айхал Фото: Олег УКЛАДОВ

АйхалФото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Писарев со своими питомцами Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Писарев со своими питомцамиФото: Олег УКЛАДОВ

Тигрица и львица Фото: Олег УКЛАДОВ

Тигрица и львицаФото: Олег УКЛАДОВ

День тигра в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

День тигра в барнаульском зоопаркеФото: Олег УКЛАДОВ

Шерхан Фото: Олег УКЛАДОВ

ШерханФото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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