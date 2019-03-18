2019-03-18T10:01:35+03:00
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Барнаульская Багира оказалась редким восточно-китайским тигром

Таких в природе осталось не больше 20-25 особей
Юлия ЕВГРАФОВА
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Красавица БагираКрасавица БагираФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнаульском зоопарке живет знаменитая тигрица Багира. Она известна несвойственной для амурского тигра плодовитостью. Обычно этот вид животного приносит потомство один раз в 3 года. А вот Багира в первый раз принесла потомство из четырех котят, во второй из шести. Тогда у специалистов и возникли сомнения в правильности определения ее вида, хоть по документам она именовалась как «амурский тигр».

Чтобы найти объяснение плодовитости красавицы Багиры, в Барнаул приехали представители Института цитологии и генетики СО РАН. Они внимательно осмотрели животное и взяли ее шерсть на генетическую экспертизу.

- Специалисты проводили исследование в Дальневосточном отделении академии наук. И нам пришло заключение, что это вид не амурского тигра, а вероятно, исчезающий восточно-китайский вид, - рассказал директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

На сегодня такие ситуации не редкость. Потому что многие животные, которых продают в цирках, зоопарках и сами заводчики, перемешаны с разными видами. Видимо, Багира, которую привезли когда-то из Санкт-Петербурга, наглядное подтверждение этого факта.

Восьмилетняя тигрица стала настоящей находкой не только для Барнаульского зоопарка, но и для иностранных ученых. Багирой очень заинтересовался Китай. Представители этой страны, где водится этот вид животного, собираются приехать в Барнаул и подробно изучить молодую тигрицу. Продолжить исследование животных зоопарка намерены и барнаульские специалисты.

- Мы занимаемся научной работой, она важна для составления частоты вида. Поэтому мы будем и дальше сотрудничать с Сибирским отделением академии наук, чтобы определить частоту нескольких краснокнижных животных. Прежде всего, это амурские тигры и дальневосточный леопард, - говорит Сергей Писарев.

Справка КП

Восточно-китайский вид тигра (или просто китайский) находится под высоким риском исчезновения. Ученые предполагают, что таких тигров в природе осталось не больше 20-25 особей! Этот вид тигра включен в десятку животных мира, которым грозит вымирание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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