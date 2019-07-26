2019-07-26T12:23:20+03:00
Дом. Семья

Чудесный Айхал: белый тигренок появился в барнаульском зоопарке

Трехмесячный малыш приехал из далекой Якутии [видео]
Анна СЕМИНА
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Тигренок АйханТигренок Айхан
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Очередное пополнение произошло на днях в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Однако в этот раз за счет привезенных питомцев. У нас появился белый тигр!

- Дорогие друзья, уже в это воскресенье этот замечательный котенок белого тигра будет гулять в большом вольере, и во время празднования дня тигра вы сможете его увидеть. Это новый обитатель, который приехал к нам из далекой Якутии. Наверное, это символично – Якутия, снег, белый тигр. Очень здорово! – говорит директор зоопарка Сергей Писарев на видео, опубликованном в аккаунте «Лесной сказки».

Зовут нового обитателя Айхал. Ему всего три месяца.

- Пока тигренок живет в отдельном «двухкомнатном» вольере, где раньше обитала девочка леопарда (она живет с леопардом). Так что эта клетка оказалась свободна, и он пока там. Но у нас появились спонсоры, которые хотят построить вольер для нашего замечательного малыша. Так что в будущем у него будет свой домик, - рассказал Сергей Викторович корреспонденту "Комсомольской правды" - Барнаул".

Белый тигр.Автор: zoo22.ru

По его словам, Айхал уже познакомился со своими сородичами – барнаульскими тигрятами, и они подружились, несмотря на двухмесячную разницу в возрасте.

- Они играли, но он, естественно доминирует и относится к ним, как к игрушкам. Они визжали от него, но в целом без драки. Они нормально восприняли друг друга. Айхал показал свой характер, что он главный, немножко поприжимал, покусал, но все в рамках игры, они не страдали от этого. Знакомство прошло хорошо. Сейчас же он видит из своего вольера других кошек и скучает, что он один, а он компанейский оказался – ему хочется играть в большой компании, но мы не можем посадить его к большим тиграм, так как это может закончиться трагически, - продолжает собеседник.

Так что малышу ничего не остается, как наблюдать за ними из-за решетки.

Гости зоопарка смогут увидеть нового обитателя уже в воскресенье, 28 июля. В этот день в «Лесной сказке» пройдет празднование Дня амурского тигра. В программе конкурсы, мастер-класс и спортивные соревнования. Начало в 12 часов.

Справка:

Белый тигр – не является отдельным подвидом. Его вид – белый окрас с черными полосами – является довольно редкой мутацией. Частота появления белых тигров — одна особь на десять тысяч нормальных. Такие тигры не являются альбиносами. У альбиносов полностью отсутствует черный пигмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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