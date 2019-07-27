2019-07-27T08:22:55+03:00
Общество

"Берегите тайгу, вашу мать!": барнаульцы устроили пикет с чучелом чиновника

"Жириновцы" возмущены ситуацией с лесными пожарами в Сибири.
Анастасия Корягина
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Акция алтайского отделения ЛДПР по проводу сибирских лесных пожаров. Фото: altai.ldpr.ruАкция алтайского отделения ЛДПР по проводу сибирских лесных пожаров. Фото: altai.ldpr.ru
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26 июля барнаульские активисты ЛДПР провели серию одиночных пикетов с требованием ввести режим ЧС на территории задымленных регионов Сибири и начать тушить лесные пожары. Один из "жириновцев" взял с собой чучело чиновника. Подробности рассказали в пресс-службе алтайского отделения партии.

С собой активисты взяли противогазы и транспаранты с громкими лозунгами: "Вводите ЧС! Хватит травить нас дымом!", "Берегите тайгу, вашу мать!", "Россия горит, а власти плевать!", "Власть, тебе выгодней травить нас дымом?!".

Акция проходила в разных районах города. Пикетчик на улице Юрина стоял рядом с чучелом, на котором красовалась надпись: "Чиновник". Рядом поставили канистру с бензином и прикрепили табличку с надписью: «Пусть горит, тушить невыгодно?» По словам пресс-службы партии, этот собирательный образ властей.

Акция алтайского отделения ЛДПР по проводу сибирских лесных пожаров. Фото: altai.ldpr.ru

Акция алтайского отделения ЛДПР по проводу сибирских лесных пожаров. Фото: altai.ldpr.ru

"Погибают "зеленые легкие" страны, в огне в мучениях умирают тысячи животных и птиц, сотни жителей Сибири проживут меньше, надышавшись канцерогенной гарью. Но власти равнодушно молчат и считают деньги. <...> Страна прощает миллиардные долги, тратит баснословные суммы на чиновничий комфорт, на ненужную плитку. Подозреваю, что кому-то очень выгоден сам пожар. Тому, кто вагонами вывозит наш лес в Китай", – прокомментировал акцию и. о. координатора барнаульского отделения ЛДПР Александра Лукашенко.

"По данным независимых исследований, сейчас опасных частиц в воздухе в 4-5 раз больше, чем наши легкие могут вывезти. ЛДПР требует от местных и федеральных властей оперативного вмешательства и честных заявлений!" - заявила депутат АКЗС Евгения Боровикова.

"Жириновцы" также напомнили, что из-за дыма уже происходят трагедии. В конце июля на трассе в условиях плохой видимости автомобиль врезался в трактор, погибла женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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