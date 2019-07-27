2019-07-27T05:01:13+03:00
Общество

Правительство Алтайского края: в Барнауле нашли превышение вредных веществ, но волноваться не о чем

По прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней.
Анастасия Корягина
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Смог в Алтайском крае. Фото: www.instagram.com/bocharnikova.kristinaСмог в Алтайском крае. Фото: www.instagram.com/bocharnikova.kristina
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Правительство Алтайского края мониторит обстановку по лесным пожарам в Красноярском крае и Иркутской области. Превышения уровня предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано, сообщает руководство региона.

Однако 26 июля в отдельных районах Барнаула специалисты выявили незначительные превышения ПДК (допустимая 5 мг/м³, зафиксировано 5,6 мг/м³). К сожалению, по прогнозам синоптиков задымление воздуха, скорее всего, будет сохраняться еще несколько дней.

По информации лечебных учреждений края, которая ежедневно поступает в Министерство здравоохранения, увеличение обращений к врачам не зафиксировано. Нет обращений, связанных с задымлением, и в службы в МЧС.

Правительство Красноярского края и Минприроды России сообщают о том, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях. Ситуация осложняется наличием действующих лесных пожаров в труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края - Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар там носит характер стихийного бедствия.

Ситуация находится на контроле у полпреда президента РФ по СФО Сергея Меняйло. 29 июля в 8.30 утра он проведет очередное селекторное совещание с сибирскими губернаторами.

Уполномоченные органы власти всех уровней в Алтайском крае намерены продолжать следить за ситуацией и регулярно информировать жителей региона через СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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