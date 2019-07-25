Когда рассеется дымка над Алтайским краем

СЕГОДНЯ 04:16 2019-07-25T04:17:40+03:00

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Дымка от пожаров в соседних регионах продержится на Алтае еще как минимум сутки. Об этом можно судить по прогнозу синоптиков на сайте краевого гидрометцентра.

- 25 июля в отдельных районах дым, дымка, мгла, дождь, местами сильный, гроза, туман, - говорится в сообщении. - При этом температура будет держаться на отметках +21...+26 градусов. Ветер небольшой, местами порывы могут достигнуть 14 метров в секунду.

Таким образом, 25 июля сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в воздухе. А вот на 26 и 27 июля таких условий не прогнозируют. Впрочем, говорить о том, что дымка уйдет 26 июля, рано. Все зависит от пожаров, направления ветра.

Напомним, в крае действует режим «черного неба» или НМУ – неблагоприятные метеорологические условия. Из-за загрязнения воздуха дымом даже солнце приняло красный окрас.

ИСТОЧНИК KP.RU