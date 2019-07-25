Мертвые пчелы, смог и красные бананы: барнаульцы заговорили об апокалипсисе

Капец! Похоже, нам осталось дождаться только нашествия зомби. В разгаре лета - режим «черного неба», диковатый кровавый диск солнца в гари, пчелы, падающие на людей мертвыми, желтые листья.

- Воздухе неприятный химический привкус, им приходится дышать, - с тревогой пишет на своей ленте в Фейсбуке Денис Фуголь, доктор- гастроэнтеролог.

При этом никто из синоптиков и в МЧС не дают четкого прогноза, когда эта хмарь и гарь кончатся. Причина барнаульского задымления - в Красноярске и Иркутске горят сотни(!) гектаров леса, и с этим ничего не делают. Гори оно все в тартарары?

Смог и кровавое солнцеФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Алтайские садоводы тоже в панике. Впервые за полвека огороды заполонили огурцы- пустоцветы.

- В природе все взаимосвязано, за гибелью пчел идут пустые поля, возможны страшные вещи, - говорит пчеловод Валерий Шроор. Кстати, и Ванга предрекала - начнут умирать пчелы, умрут и люди.

- Яд от химикатов, которыми травят поля, может попасть и в мед, и в растительные продукты, - предупреждают пчеловоды. - Почву надо спасать от химикатов, которые в этом сезоне отличаются особенной смертоносностью.

На фоне всего этого - красные бананы, появившиеся недавно в супермаркетах. Барнаульцы в сетях уже окрестили их апокалиптическими.

Красный бананФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

- Что это за странные бананы такие, - спрашивают люди. - Не просроченные ли, не вредные?

Но вот вам и ложка меда в бочке дегтя. Это, как мы выяснили, просто особый сорт бананов из Коста- Рики. Причем, по словам экспертов , эти фрукты очень полезны, а их необычный цвет в объясняется высоким содержанием бета-каротина.

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