2019-07-24T13:51:52+03:00
Дом. Семья

Опытные дачники в шоке: впервые за 40 лет народились огурцы–пустоцветы

Плохие семена, отравленные пчелы, погода - что явилось причиной неурожая?
Марина КОЧНЕВА
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Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙФото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ
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Многие алтайские дачники-огородники жалуются на плохой урожай огурцов.

- За сорок лет такое впервые, - сокрушается пенсионерка Людмила Захарченко, чей участок в садоводстве «Монтажник» на Змеиногорском тракте всегда ставят в пример. - Огурцы малосольные едим, а на засолку не знаю, хватит ли. И в теплице, и в открытом грунте урожая не светит…

- Та же беда, вместо завязи - пустоцветы, - жалуется другая дачница Ирина Павленина (ее садовый участок расположен в Косихинском районе).

- У нас тоже не будет огурцов, мы решили, что это из-за того, что потравили пчел и некому опылять, - рассказывает Наталья Скударнова из Барсуково.

- Причин может быть несколько, - комментирует ситуацию «КП»-Барнаул» Василий Высочин, доктор наук, заслуженный, агроном РФ. - Самая главная - это сорта. Если гибридные сорта, то они, как правило, не дают пустоцветов. Но сегодня на рынке много подвохов. Продавцы что попало скупают и выдают за гибриды. А это, оказывается, устаревшие сорта, а то и вообще пустые семена.

Многие садоводы предполагают, что дело в погоде.

- Да, в этом году необычные условия, - говорит Василий Высочин. - Весна была холодная и май, и июнь. Но вот загвоздка - обычно, когда холода, плодоношение должно быть лучше, а так не выходит. Во время похолоданий, как правило, происходит перестройка из мужских цветков в женские. Казалось бы, должно быть больше завязи, а нет, не получилось. Еще одна причина - почва, насколько она была отогрета, насколько ее удобряли.

- А как вам версия о пчелах, мол, потравили насекомых, отсюда и огурцы такие, некому опылять? - спросили мы специалиста.

- Отчасти согласен, - заметил доктор наук. - Хотя в последние годы стали чаще использовать гибриды партенакарпики, которые не требуют опыления. Эти должны завязываться без пчел. А если это сорта обычные, а насекомых мало в период цветения, то опыление, конечно, хуже - это тоже причина.

- Теперь уже мало что можно сделать, - считает Василий Григорьевич. - Если у вас партенокарпики в хорошей почве в теплице, то урожай по идее должен быть. У меня, например, шесть таких растений хорошо плодоносят в теплице. По полведра через день, а то и каждый день. Хотя послабей, чем в те годы…

- Можно еще посоветовать две небольшие подкормки сделать, чтобы немножко исправить ситуацию, - добавил заслуженный агроном. - Только не переборщите - большой дозой подкормки можно сжечь растение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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