Известные пчеловоды о ЧП на алтайских пасеках: «Не только пчел, но и людей пора эвакуировать»

На Алтае массово гибнут пчелы. Основная причина – ядовитые пестициды, которыми обработали поля.

-То, что творится – катастрофа не только для пасечников, – с болью в голосе говорит известный на Алтае пчеловод из Топчихинского района Валерий Шроор. - Пчела , как лакмусовая бумажка, показатель экологичности - живет там, где чисто. Поэтому Алтай до сих пор и считался чистым, медовым. Теперь мы имеем отравленную землю. Родные мои, зачем мы это делаем?

Ядовитая земля

У Валерия Шроора погибли 300 пчелосемей. В ноль. Его дочь Лариса на эмоциях рассказывает:

- Мой 70-летний отец, который относится к пчелам как к детям, зимой на лыжах на пасеку ходит, вкладывает в них столько труда … В шоке стоял посреди ульев, а пчелы сверху падали. Потом приехал на соседние поля и увидел - там обрабатывали страшной отравой, в бороздках и пчелы лежали, и шмели вверх лапками.

У Валерия Шроора десятки наград за его труд, рационализаторство, за помощь людям.

- Он любит эту землю, всегда всем помогает - а ему вот так под дых, - переживает дочь.

- За сорок лет моей работы с пчелами такой бардак впервые. Это все система, - вздыхает сам Валерий Михайлович. - Солярка стала в семь раз дороже, чем 10 лет назад. Система диктует фермеру: вы не расходуйте солярку, не пашите, обрабатывайте дешевкой. Потом еще и еще - льют и льют яд в землю, которую не пашут, а только карябают. Ладно, пусть мой труд насмарку. Но ведь и земля, и растения травятся, люди рядом живущие кашлять начинают … Так что не только пчел, но и людей пора эвакуировать. Но куда?

«Рубим сук, на котором сидим»

По словам председателя кооператива «Алтай - медовый край» Юрия Богуславского, от отсутствия опыления в этом году серьезно пострадает урожай.

- Фермеры, уничтожая пчел, просто рубят сук на котором сидят и не нажимают кнопки калькулятора, - считает Богуславский. - Они прикинули - дешевый гербицид – выгодно. Но дальше своего носа не увидели….

Некачественные ядохимикаты, по мнению Богуславского, кто-то пролоббировал.

- Я фермерством давно не занимаюсь, но мне постоянно звонят фирмы – однодневки, предлагают препараты для обработки полей по низкой стоимости, - поделился собеседник. - Откуда они все взялись?

Отравленные продукты

Специалисты отмечают, что ядовитый препарат, который использовали нынче повсеместно, в отличие от старых, привычных распадается очень медленно.

-Этот яд может попасть не только в мед, но и в продукты на основе растений, которые выращиваются на обработанных поля - семечки, зерно, горох и т. д.,- бьют тревогу пчеловоды.

- Может всех тех, кто землю травит заставить почитать Гумилева и Эйнштейна, - размышляет Валерий Михайлович Шроор. - Они так хорошо говорили о взаимосвязи всего живого. Ну, или хотя бы, Вангу пусть вспомнят с ее прогнозами, связывающей гибель пчел с гибелью человечества

Напомним, что на Алтае создана рабочая группа по расследованию причин трагедии и по предотвращению дальнейшего пчелиного «мора».