Группа туристов из Барнаула попала под лавину на Алтае

В Республике Алтай под лавину попала группа туристов из Барнаула. ЧП произошло в воскресенье, 21 июля.

Это была туристическая группа «Романтик» из Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». В восхождении участвовали восемь человек. 26 июня они прошли регистрацию в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай. На маршрут вышли 6 июля. Обратно должны были вернуться через десять дней – 31 июля.

- Сегодня в районе вершины ДВС Северо-Чуйского хребта (высота 3690), при спуске с вершины двое из туристов попали под лавину. Одного из них достали из-под лавины своими силами. Пострадавший получил травмы – вывих руки и, предположительно, перелом ребер, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

В 15.20 по местному времени из-под снега туристы достали 62-летнего мужчину. К сожалению, он погиб.

По данным регионального главка МЧС туристическая группа проходила пеший маршрут шестого класса сложности. Он начинался в поселке Бельтир далее они шли к озеро Джанкель, переходили реку Елангаш, Караоюк и ледник Софийский и так далее. Страхового полиса у них не было.

В настоящее время группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда в составе шести человек с двумя поисковыми собаками готовы выдвинуться на помощь пострадавшим туристам.

- Для эвакуации пострадавшего и тела погибшего задействуется вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра, - добавляют в МЧС.

Напомним, 6 мая в 36 километрах от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай группа из семи туристов из Новосибирской области попала под лавину. Из всего состава выжили только две девушки, так как они на момент схода снега находились впереди.

Пять тел были найдены в сравнительно короткий период, затем поиски прекратились из-за погодных условий. Их возобновили только 28 июня. В итоге 29 июня в озере удалось обнаружить тело туристки Юлии Воробьевой, а 30 июня у подножья горы Металлург - тело руководителя группы Николая Симонова.

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