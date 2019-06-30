Последние два тела туристов из группы, попавшей под лавину, обнаружили в горах Алтая

Последних пропавших туристов, которые попали под лавину, обнаружили в горах Республики Алтай. Напомним, поиски пропавших возобновили 28 июня в связи с установлением благоприятной погоды.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай, в течение дня 28 июня обследованы дно озера и верхняя часть лавины, расположенная на высоте 2900м над уровнем моря. На дне озера были обнаружены личные вещи туристов и альпинистское снаряжение (шапка, куртка, кошка, лопата, верёвка, фотоаппарат, снегоступы). В верхней части лавины были найдены куртка и две пары женских очков.

29 июня в озере удалось обнаружить тело туристки Юлии Воробьевой.

30 июня у подножья горы Металлург также на дне озера найдено тело руководителя группы Николая Симонова. Спасатели завершают поисковые работы. Напомним, в мае были обнаружены пятеро из семи пропавгих.

Из-за неблагоприятных метеоусловий для полетов вертолет МИ-8 Красноярского авиацинного спасательного центра находится в режиме ожидания в селе Усть-Кокс для доставки личного состава спасателей в пункты постоянной дислокации и тела туриста в морг Горно-Алтайска.

В настоящее время на месте работают 16 спасателей алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России, в том числе пять водолазов.

Напомним, 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района в результате схода лавины на горе Металлург пострадала туристическая группа из Новосибирской области в составе девяти человек. Две девушки не попали под сход снежных масс и самостоятельно добрались до ближайшего населенного пункта 8 мая. Когда спасателям было доложено о случившемся, было принято решение об организации поисков туристов.

Церемонии прощания с пятью погибшими из-за лавины состоялись в мае. О дате похорон последних двух туристов из группы пока не сообщается.

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