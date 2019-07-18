Журналистам запретили посещать заседания по громкому делу об убийстве Михаила Седова

В четверг, 18 июля, журналистов удалили из зала заседаний Алтайского краевого суда во время слушания по резонансному делу об убийстве барнаульца Михаила Седова.

Письменное обращение поступило от коллегии присяжный заседателей. К такому решению они пришли после публикации на портале одного из информагентств Барнаула интервью с адвокатом обвиняемого Михаила Поспелова Сергеем Дорожкиным. Вдова Михаила Седова, ее адвокаты и гособвинитель поддержали ходатайство.

- Хочу заявить ходатайство о применении закрытого судебного заседания, поскольку в СМИ обсуждаются личные стороны моей жизни, моей семьи, моих детей, убитого мужа, наши профессии, место проживания и работы и прочие детали. Считаю это нарушением моих прав, - сказала Виктория Переясловская.

Адвокат потерпевшей согласился с ее пожеланием, указав на то, что в интервью Сергея Дорожкина, данного им после предыдущего заседания, тот фактически высказывает свою позицию относительно виновности или невиновности своего клиента.

- Тем самым он формирует общественное мнение, в том числе присяжных, которые тоже могут читать данную информацию. Также распространяет сведения, которые имеют юридическое значение. Эту информацию мы стараемся не обсуждать в присутствии присяжных, чтобы не формировать какое-либо мнение. В том числе о том, каким способом были якобы получены признательные показания и написаны явки с повинной, - отменил адвокат Переясловской.

Гособвинитель в свою очередь высказала ходатайство о приобщении того самого интервью к материалам уголовного дела. Судья поддержал прошение.

- Я действовал в интересах своего подзащитного, выполнял его поручение о предоставлении СМИ информации, о которой идет речь, - возразил на претензии судьи адвокат Дорожкин.

На вопрос судьи о том, желают ли подсудимые, чтобы на заседаниях присутствовали журналисты Евгений Кочергин ответил «на усмотрении суда», а вот Михаил Поспелов был категорически против закрытых слушаний.

- Относительно проведения закрытого судебного заседания я возражаю, так как считаю, что при проведении открытого судебного заседания будут соблюдены мои права. Я смогу открыто всем сообщать о моей невиновности. Я настаиваю на проведении открытого заседания с участием СМИ, - заявил Поспелов.

В итоге судья частично удовлетворил ходатайство потерпевших и оставил заседание открытым, но попросил журналистов удалиться и впредь не появляться.

Помимо этого на сегодняшнем заседании судья удовлетворил ходатайство Виктории Переяславской о признании ее свекрови и матери Михаила Седова второй потерпевшей, так как она потеряла единственного сына и испытывает моральные страдания. Исковых требований к обвиняемым она пока не предъявляла.

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