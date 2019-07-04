Одного из пропавших детей на реке в Смоленском районе нашли мертвым

Мальчик, который пропал вместе с другом Савелием на реке Песчаная в Смоленском районе еще в конце июня, найден мертвым. Об этом сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

При каких обстоятельствах обнаружили тело мальчика – неизвестно. Ранее предполагалось, что он мог утонуть, так как велосипед и вещи были найдены возле реки. Судьба семилетнего Савелия Казанникова до сих пор неизвестна.

Напомним, в ночь на 28 июня поступило сообщение о том, что в посёлке Кировский пропали двое детей. Родители школьников обратились с заявлением в отделение полиции. На берегу реки были найдены только личные вещи детей. Их обнаружили на берегу реки Песчаная. На крутом склоне, высотой около трех метров, лежали два велосипеда и детская одежда.

Поисками занимаются сотрудники полиции, представители администрации, инспекторы по маломерным судам, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры. Всего задействовано 37 человек и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту пропажи детей.

Также до сих пор не нашли семилетнего Максима Шевелёва, который пропал 21 июня на пляже реки Алей в Рубцовске. Ребенок среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза темно-серые. Был одет в черные купальные плавки.

Во время поиска Максима в реке случайно нашли тело девушки. Погибшая пропала в конце июня.

Читайте также:

За неделю на Алтае утонули 11 человек

По данным МЧС Алтайского края за прошедшую в неделю в регионе утонули 11 человек. Кроме того, до сих неизвестна судьба двух несовершеннолетних детей, потерявшихся на берегу реки в Рубцовске. В связи с этим было проведено заседание, посвященном итогам работы по обеспечению безопасности населения и территорий в июне, в котором приняли участие главы муниципалитетов (подробнее)