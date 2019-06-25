2019-06-25T12:15:45+03:00
Происшествия

Утонул или убежал: В Рубцовске пятый день ищут семилетнего мальчика

Последний раз его видели на берегу реки Алей со своим братом и его друзьями
Дарья САВЕНКО
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Поиски Максима Шевелева продолжаются.Поиски Максима Шевелева продолжаются.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Уже несколько дней небольшой город Рубцовск находится в шоке от исчезновения семилетнего Максима Шевелева.

Мальчик пропал 21 июня. В этот день, он, вместе со своим 10-летним братом и его друзьями, отдыхали на берегу реки Алей в черте города. Взрослые ребята куда-то отошли, оставив семилетнего мальчика на берегу, а когда вернулись – его уже не было. Они начали искать его по берегу и в воде, но никак не могли найти. Это заметили другие отдыхающие, которые и подняли волну поисков.

Было две версии

На место сразу же приехали спасатели, полицейские, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По словам его руководителя Андрея Мамаева, с самого начала поисков прорабатывались две версии исчезновения ребенка.

– Мальчики, которые с ним находились, сказали, что он убежал в сторону «забоки» – полуострова, который петлей окаймляет реку Алей. Они хотели его побить и ребенок испугался. Первая версия – ребенок прячется где-то. Согласно второй версии, мальчик утонул в реке. «Лиза Алерт» вела поиски на местности, а полицейские и спасатели прочесывали реку. Мы искали мальчика на протяжении трех дней. К сожалению, на данный момент мальчик не найден, мы приостановили работу до появления новой информации, – сказал собеседник.

Непосредственное участие в поисках от «Лизы Алерт» принимали 60 человек и несоизмеримо число тех, кто помогал.

– Мы выражаем огромную благодарность жителям города Рубцовск. При вашем активном участии мы распространили тысячи постов в интернете и разместили сотни ориентировок на улицах города. Вами был произведен осмотр берегов реки Алей и прилегающих территорий, а так же осмотрены дачные участки и оповещены местные жители. Спасибо вам за организацию горячего питья и перекусов для наших поисковиков, за оперативное реагирование, печать ориентировок и ваше неравнодушие, – написали в официальной группе «Лиза Алерт - Алтайский край».

Со стороны ГУ МЧС России и ГУ МВД по Алтайскому краю, участие в поисках принимали почти 50 человек и четыре единицы техники.

– Было обследовано дно реки Алей, где пропал ребенок и близлежащие участки. Спасатели произвели восемь погружений, которые не принесли никаких результатов, – подчеркнули в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Осталась одна

Утром 25 июня заместитель главы Администрации Рубцовска Олег Обухович провел совещание по дальнейшему поиску Максима Шевелева. Приняли в нем участие сотрудники городского управления по делам ГОЧС, МО МВД России «Рубцовский», волонтеры, отдела опеки и попечительства администрации города, комиссии по делам несовершеннолетних. На совещании была озвучена наиболее вероятная версия исчезновения – мальчик утонул.

Как стало известно «КП», версия о том, что Максим утонул, подтверждается, есть свидетель. Он видел, что Максим плыл на спине, а затем из воды торчала только рука. После – он ушел из вида. Свидетель по неизвестной причине не сообщил сразу об этом. Водолазы продолжают искать мальчика в реке. Тем временем, СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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