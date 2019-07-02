За неделю на Алтае утонули 11 человек

По данным МЧС Алтайского края за прошедшую в неделю в регионе утонули 11 человек. Кроме того, до сих неизвестна судьба двух несовершеннолетних детей, потерявшихся на берегу реки в Рубцовске. В связи с этим было проведено заседание, посвященном итогам работы по обеспечению безопасности населения и территорий в июне, в котором приняли участие главы муниципалитетов. Совещание провел заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Как пояснили в ГУ МЧС по краю, практически все погибшие за минувшую неделю купались на стихийных, неорганизованных местах отдыха. В связи с этим можно сделать вывод, что в регионе не хватает проверенных, оборудованных по всем правилам пляжей.

- По состоянию на сегодняшний день прошли техническое освидетельствование и допущены к пользованию 52 пляжа. Все состоящие на учете объекты расположены на территории пяти городов и семнадцати муниципальных районов Алтайского края. В остальных муниципальных образованиях края оборудованные места массового отдыха людей на воде отсутствуют. В том числе, их нет и в городе Рубцовске, при этом население купается на так называемых стихийных пляжах на реке Алей. Напомню, что ряд трагических случаев на воде зарегистрирован именно там, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.

Уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ольга Казанцева предложила создать родительские патрули. Так, в 120 населенных пунктах Алтайского края уже сформированы группы из трех-четырех человек, которые в жаркую погоду обходят небезопасные места купания. Если там обнаруживают детей без надзора, с ними ведут разъяснительную работу.

- Сил и средств на ликвидацию последствий этих происшествий уходит много, проводится масштабная профилактическая работа. К сожалению, никакие мероприятия не вернут человеческих жизней, но повлиять на ситуацию в дальнейшем в наших силах. Мы должны приложить в данном направлении максимум усилий, - подытожил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Подсказка КП

Алтайские спасатели напоминают, что купание детей без надзора чревато трагическими последствиями. Как пишет пресс-центр главка, маленький ребенок может захлебнуться даже в неглубоком надувном бассейне.

Для родителей разработан свод правил:

· Внимательно следите за детьми, когда они гуляют на улице, особенно, если рядом есть колодцы, бассейны или открытые водоемы;

· Находясь на пляже, не разрешайте ребенку подходить одному к воде;

· Купайтесь в тех местах, где видно дно, крепко держа ребенка за руку;

· Следите за играми детей даже на мелководье;

· При преодолении водоёмов на лодках надевайте спасательные жилеты. Это касается и взрослых и детей.

Если случилась беда, постарайтесь взять себя в руки и оказать ребенку первую неотложную помощь до приезда бригады скорой помощи. Вытащите ребенка из воды, снимите мокрую одежду, согрейте, покажите врачу. Если малыш потерял сознание, то проверьте дыхание и пульс: не дышит - срочно делайте искусственное дыхание, нет пульса - делайте непрямой массаж сердца. Когда у ребенка восстановится дыхание, положите малыша в безопасную позицию, так как его может вырвать.

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