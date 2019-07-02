2019-07-02T11:32:21+03:00
Происшествия

В Рубцовске во время поисков ребенка в реке обнаружили тело девушки

Её поисками занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Девушка пропала в конце июняДевушка пропала в конце июняФото: Олег УКЛАДОВ
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В Рубцовске во время поиска пропавшего мальчика Максима Шевелева в реке случайно нашли тело девушки. Погибшая пропала в конце июня, сообщает паблик «Барнаул 22».

21-летняя жительница алтайского города исчезла 28 числа. Девушка ушла из дома, с тех пор её местоположение было неизвестно. Сейчас сотрудники полиции и МЧС устанавливают все обстоятельства трагедии.

Накануне в социальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» была размещена новость о поиске пропавшей Натальи Макаренко. Описание на розыскном листе подходит под обстоятельства смерти погибшей рубцовчанки. Вероятно, это и есть та самая девушка.

Отметим, что поиск мальчика, которого последний раз видели 21 июня на пляже, до сих пор не принес результатов. Братья ребенка рассказали, что поругались с ним перед исчезновением. Это и могло стать причиной побега мальчика.

Кроме того, в Алтайском крае продолжаются поиски двух мальчиков, пропавших 27 июня в Смоленском районе. Вещи и велосипеды восьмилетнего Маликова Ивана и семилетнего Казанникова Савелия нашли на берегу реки Песчаная. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, за прошедшую в неделю в регионе утонули 11 человек. Уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ольга Казанцева предложила создать родительские патрули. Так, в 120 населенных пунктах Алтайского края уже сформированы группы из трех-четырех человек, которые в жаркую погоду обходят небезопасные места купания. Если там обнаруживают детей без надзора, с ними ведут разъяснительную работу.

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Мальчик пропал 21 июня. В этот день, он, вместе со своим 10-летним братом и его друзьями, отдыхали на берегу реки Алей в черте города. Взрослые ребята куда-то отошли, оставив семилетнего мальчика на берегу, а когда вернулись – его уже не было. Они начали искать его по берегу и в воде, но никак не могли найти. Это заметили другие отдыхающие, которые и подняли волну поисков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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