Двое восьмилетних детей пропали на Алтае

Двое восьмилетних мальчиков пропали в Смоленском районе Алтайского края. Поиски ведут сотрудники МЧС России.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ночь на 28 июня поступило сообщение о том, что в посёлке Кировский пропали двое восьмилетних детей. Родители школьников обратились с заявлением в отделение полиции. Поисковые работы начались сегодня утром. На данный момент были найдены только личные вещи детей. Их обнаружили на берегу реки Песчаная. На крутом склоне (высота около трех метров) лежали два велосипеда и детская одежда.

В поисках детей принимают участие сотрудники полиции, представители администрации, инспекторы по маломерным судам, сотрудники районного пожарно-спасательного гарнизона и волонтеры. Всего задействовано 37 человек и пять единиц техники.

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю корреспонденту «Комсомольской правды», помощь в поисках оказывает и водолазная группа Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова. Представители отряда исследуют дно реки (четыре человека с плавсредством).

- Во время летних каникул дети часто остаются без присмотра близких родственников. Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают обязательно поговорить с детьми о правилах безопасного поведения в экстренных ситуациях, - добавляют в ведомстве.