Год спустя: как изменилась алтайская школа, на которую пожаловались Путину

Год назад во время прямой линии с президентом России жители небольшого села Старая Суртайка обратились к главе государства с просьбой помочь сохранить местную малокомплектную школу, которой грозило закрытие. О том, как в итоге сложилась судьба этой школы, «Комсомолка» узнала у директора Ирины Вольных.

После прямой линии с президентом у школы началась, так сказать, вторая жизнь. Здесь провели ремонт и даже привлекли молодых преподавателей.

Три миллиона выделили власти Алтайского края на ремонт школы.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

– Школа продолжает жить. Сейчас у нас учится 34 ребенка, большинство которых – из соседних деревень. Все дети успешно закончили учебный год, девятиклассники в настоящий момент вполне хорошо сдают экзамены. В этом году мы выпустим из стен нашей школы три ребенка, а на смену им придут четыре первоклассника, – рассказывает директор.

В школе работает 12 преподавателей, четыре из которых пришли год назад и еще один – два года назад.

– Мы смогли закрыть ставки по русскому языку и литературе, биологии и географии, немецкому языку, истории, а также учителя начальных классов. Все педагоги молодые, активные и талантливые, – рассказывает собеседница. – Новым сотрудникам оказывается всесторонняя поддержка. Так, одному из преподавателей в селе Быстрянка дали квартиру, двум другим выплатили подъемные.

После того, как проблему сельской школы озвучили на федеральных каналах, были выделены 3 млн рублей на ремонт, 250 тысяч рублей на учебники и современные методические материалы, а также предоставлен автобус.

– Было восстановлено ограждение школы, в здании отремонтировали систему вентиляции, частично установили пластиковые окна и заменили полы, отремонтировали спортивный зал, кое-где отремонтировали кровлю, систему электроснабжения и многое другое, – рассказывает директор.

В этом году в школе планируют освежить кабинеты.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

По словам собеседницы, в школе сейчас хорошая обстановка, и дети, и учителя, с огромным удовольствием ходят в школу. Жизнь продолжает кипеть в образовательном учреждении и после окончания учебного года – школьники сдают экзамены, работает детский лагерь и проходит практика учеников.

–12 ребятишек в настоящий момент посещают лагерь дневного пребывания. Работает он с 8 утра до 3 часов дня. Там со школьниками занимаются два воспитателя. На каждый день разное расписание – кружки, спортивные мероприятия, экскурсии и многое другое. В текущем году было выделено 11 бесплатных путевок для малообеспеченных детей, один ребенок ходит в лагерь платно – за 2340 рублей, – рассказывает Ирина Геннадьевна. – Также ученики в летнее время проходят практику на пришкольном огороде. Мы сами выращиваем картофель, капусту, свеклу чтобы удешевить питание. Родители согласны, чтобы их дети помогали школе, ведь именно в таком возрасте у них формируется чувство долга, трудолюбие и уважение.

Так как в прошлом году в образовательном учреждении провели капитальный ремонт, в этом году планируется только освежить кабинеты. На помощь вызвались родители школьников, которые своим примером показывают, как важна сплоченность и стремление к лучшему. Ведь если бы не обращение к президенту, наверняка, окна и двери школы были бы сейчас заколочены.

Читайте также

Владимир Путин жителям алтайского села: «Ваши дети смогут учиться рядом с домом»

7 июня во время Прямой линии с Владимиром Путиным жители села Старая Суртайка попросили спасти единственную школу на три села. Задать вопрос местным жителям помог журналист федерального канала (подробнее).

Виктор Томенко направил в село Старая Суртайка своего зама, чтобы решить вопрос со школой

Виктор Томенко после «Прямой линии» с президентом направил заместителя председателя правительства региона Надежду Капуру в село, чтобы разобраться с ситуацией на месте (подробнее).

Томенко посетил алтайскую школу, которую не дал закрыть Владимир Путин

Виктор Томенко посетил школу в селе Старая Суртайка, о закрытии которой местные жители пожаловались Владимиру Путину во время «Прямой линии» (подробнее).