Первый год Томенко. Что изменилось с приходом нового губернатора

Год назад, 30 мая 2018 года, указом президента РФ Владимира Путина Виктор Томенко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края. Чуть позднее, 9 сентября, большинством голосов его избрали главой региона на досрочных выборах. «Комсомолка» вместе с экспертами решила подвести итоги первого года правления Виктора Томенко.

«Оттепель»

Начнем с того, что с приходом Виктора Петровича многие журналисты отметили наступление политической «оттепели». Власть стала взаимодействовать с представителями общественности более открыто, а СМИ теперь не боятся задавать губернатору серьезные, а порой и слишком откровенные вопросы.

- Дело в том, что открытость власти, действительно, стала немного больше. На сессиях в краевом парламенте любой депутат, журналист может подойти и поговорить с губернатором, хотя раньше при Карлине это было, в принципе, невозможно. Но все вопросы, которые обсуждаются, как правило, подбрасываются в сети. А там довольно некомпетентные, часто публицистические лозунги, пропаганда и так далее. Поэтому я думаю, что эта открытость, к сожалению, обнаружила резкое снижение профессиональной компетенции журналистского сообщества. На сегодняшний день, социальные сети сбили формат, и мы ведем такой поверхностный разговор, который, в основном, ограничивается некими пропагандистскими пиар-акциями, что «губернатор поддержал это», «губернатор написал это», «губернатор обратился к этому», но содержательной части нет, - считает алтайский общественник, политолог Константин Емешин.

Виктор Томенко на Дне поля - 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

В поиске новых решений

Второй момент, на который стоит обратить внимание, это новая форма работы в правительственном аппарате. Виктор Томенко в разговоре с подчиненными не раз отмечал, что требует не просто исполнения поручений, а инициатив, поиска новых решений. Именно коллегиальный стиль руководства отличает Томенко от предыдущего губернатора, который предпочитал авторитарный стиль.

- Уважительное отношение к депутатам и к профессиональному мнению, безусловно, присутствует. Это, в принципе, так и должно быть. У Виктора Петровича не только коллегиальный стиль управления, но и демократичный. Это выражается, например, в обсуждении с депутатами структуры правительства, управления собственностью и многих других моментах. Есть очень много точек соприкосновения, которые должны строиться в конструктивном взаимодействии. Это только на благо дела, - говорит представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань.

Многие отметили, что глава региона побуждает чиновников мыслить масштабно. Однако пока перестроиться на другой формат не совсем получается.

Акция "Губернаторский дневник" - Виктор Томенко расписывается в дневниках победителейФото: Олег УКЛАДОВ

Новая форма работы выражается и в другом. Например, теперь правительство довольно большой делегацией практикует выезды в проблемные муниципалитеты – министры, начальники управлений все вместе едут в какой-нибудь район и решают проблемы, так сказать, не отходя от кассы. Так, вспомним недавнюю рабочую поездку главы региона в Камень-на-Оби, после которой на развитие города было выделено около 200 млн рублей.- Виктор Петрович демонстрирует тот стиль, который ему присущ, и который бы он хотел видеть. Но мы не видим дальнейшего его исполнения от правительства. У чиновников осталась привычка работать по-прежнему с непониманием того, что от них требуется. Я уверен, что этап вникания, присматривания прошел, и теперь губернатор понимает, чего и от кого можно ждать, - отметил руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.

Появились и новые традиции. Накануне Виктор Томенко объявил о том, что чиновники обязаны присутствовать на торжественных линейках в школах. Сам губернатор тоже не обделил вниманием нынешних выпускников. 25 мая он сказал напутственное слово одиннадцатиклассникам краевого педагогического лицея-интерната.

Последний звонок - 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Оценка деятельности

Виктор Томенко отлично выстроил связь с жителями края. В декабре прошлого года он завел профиль в социальной сети Instagram. Отзывов и вопросов долго ждать не пришлось. Сам Томенко сразу заявил, что, по возможности, будет давать обратную связь в комментариях. И слово свое губернатор сдержал. На данный момент у главы региона более 30 тыс. подписчиков. Его примеру последовали и министры. Активным пользователем соцсети стал руководитель министерства спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Общество деятельность Томенко оценивает положительно. Как пишет РБК со ссылкой на закрытые социальные опросы, проведенные в марте по заказу администрации президента, оценка деятельности главы Алтайского края с октября 2018 года по март 2019 года выросла на 13%.

Политолог Константин Лукин отметил, что первый год правления Томенко можно условно поделить на три этапа: назначение, вхождение в избирательную кампанию и лишь после – работа.

- Из положительного для жителей Алтайского края – с приходом Томенко у людей появилась надежда, которая до сих пор не иссякла. Он олицетворял надежды, перемены. Главная проблема, которую я вижу за этот год - Виктору Петровичу не удалось до конца сформировать правительство. Я бы оценил этот год как период, когда он разбирался в жизни Алтайского края. Я думаю, что к сентябрю закончится вхождение в проблематику изучения региона, ведь он даже отчитывался больше не за свою работу, а за работу предшественника. Ему еще предстоит поставить задачи, которые будут решаться до конца срока, - говорит Лукин.

На открытии фан-зоны Чемпионата мира по футболу - 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Мнением по поводу первого года деятельности Виктора Томенко в качестве управленца с корреспондентом «Комсомолки» поделился и Константин Емешин. По мнению политолога, предвыборная программа Томенко пока не оправдалась.

- Предвыборная программа всегда делается не для действия, а исходя из того, что люди хотят услышать. Так и у Томенко была некоторая предвыборная программа под названием «Энергия развития», но реальные действия явно «увязли». Во-первых, Томенко надо было познакомиться с краем, это фактически заняло полгода. Во-вторых, ему не повезло, так как он должен был заниматься, в основном, чрезвычайными ситуациями: затопления, пожары, коммунальные аварии. В-третьих, затянулось формирование правительства. На мой взгляд, Томенко навязали аппаратный принцип, когда заботятся о судьбе того или иного чиновника, а не о программности целей. Еще один плюс - Томенко стал приходить на сессии АКЗС. Если раньше для депутата губернатор Карлин был не доступен, то Томенко стал приходить, и любой депутат может подойти к нему. Все остальные события, скорее, можно расценивать как некие «протоколы намерения». Так что, как говорится, «будем наблюдать». Мне кажется, что Томенко, когда соглашался ехать в Алтайский край, не думал, что у нас такая… дыра, - сказал алтайский общественник.

Доцент кафедры политологии АлтГУ Сергей Асеев считает, что пока рано оценивать эффективность работы главы региона.

- По итогам деятельности все вопросы преодолены. Про эффективность работы можно будет судить по итогам финансового первого года, поскольку период трансформации был очень длительным. Переходный период был проблемным, так как мы имели диссонанс между статистикой предшествующей команды и той социально-экономической статистикой, которую вынуждены были констатировать уже в рамках правительства Томенко, - сказал политолог.

С ветеранами войныФото: Олег УКЛАДОВ

«Жизнь изменилась…»

Виктор Томенко на встрече перед ежегодным отчетом о работе правительства за 2018 год высказался так:

- Год можно было разделить условно на три части, совершенно неравнозначные. До конца мая это была одна жизнь. После того, как президент принял отставку Александра Карлина и меня назначил врио губернатора края, жизнь изменилась серьезно. Я знакомлюсь, завоевываю доверие. Потом состоялись выборы, вступил в должность, вышел с предложениями о том, что систему управления, особенно исполнительной власти, надо серьезно преобразовывать. По большому счету со всеми задачами текущей повестки 2018 года, я думаю, исполнительная власть справилась, - отмечал губернатор.