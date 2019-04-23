Вот так повезло! За что Камню-на-Оби дадут 200 млн рублей

22 апреля Камень-на-Оби стоял на ушах. В забытый богом уголок приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе со своей свитой. Правительственной делегации рассказывали и наглядно показывали проблемы Камня – вот дороги без асфальта, вот больницы без докторов, вот спортшколы без мячей…

Жители Камня-на-Оби жаловались от души, искренне - что уж и говорить, наболело так наболело! Но что самое приятное в этом всем – первые лица не только поставили себе галочки, но и предложили конкретные суммы денег для решения тех или иных задач. Всего Каменскому району будет выделено более 200 миллионов рублей. Их направят на ремонт дорог, школ, больниц, строительство детского сада, капитальный ремонт котельной и тепловых сетей.

Встреча с жителями

Встреча с жителямиФото: Олег УКЛАДОВ

Встреча губернатора Виктор Томенко и членов правительства Алтайского края с местными жителями проходила во Дворце культуры. Пришло более 400 человек. Встреча выдалась очень эмоциональной - люди жаловались на плохие дороги, ветхое и аварийное жильё, разрушающиеся здания школ, нехватку врачей, проблемы с отоплением и т.д. Все их вопросы были записаны и взяты на контроль.

Дороги

Плохие дороги вызвали, пожалуй, больше всего нареканий местных жителей. Поэтому при обсуждении вопроса развития улично-дорожной сети Камня-на-Оби было принято решение, что часть дорог, по которым идет транзитный транспорт, перейдёт в краевую собственность – в частности, трасса Барнаул - Новосибирск. Это позволит высвободившиеся на их содержание средства направить на ремонт других муниципальных дорог.

- На следующий год мы проведём работы на этих дорогах в полном объёме. Где необходимо - выполним водоотвод, обустройство тротуаров и освещение, - заявил министра транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Что касаемо остальных дорог, на них будет сделан ямочный ремонт, чтобы обеспечить безопасный проезд. При этом Виктор Томенко поручил вести ремонт дорог в городе с учётом мнения жителей Камня-на-Оби.

Здравоохранение

Встреча с медикамиФото: Олег УКЛАДОВ

Во время визита в центральную районную больницу губернатор и члены правительства Алтайского края осмотрели терапевтический и хирургический корпуса, а также встретились с коллективом. Медики пожаловались на острую нехватку кадров. По словам главного врача Константина Федорюка, ЦРБ нужны реаниматологи, хирурги, травматологи, неврологи, кардиологи и рентгенологи. Выслушав эти пожелания, чиновники пообещали, что в Каменском районе будет разработана программа закрепления молодых специалистов.

Образование

Посетив детсады, школы, техникумы Камня-на-Оби, министр образования и науки Максим Костенко лично убедился, что их инфраструктура нуждается в обновлении. В связи с этим было принято решение направить в район 15 млн. рублей на ремонт детских садов и школ.

Также перед образовательными учреждениями Камня-на-Оби была поставлена задача - уходить от второй смены при обучении школьников. После переоборудования одного из корпусов аграрного техникума число обучающихся во вторую смену снизится до среднекраевого уровня в 16 процентов. На эти цели по решению губернатора Виктора Томенко выделено более 30 миллионов рублей.

И ещё одна хорошая новость – в этом году в Камне начнется строительство детского сада стоимостью порядка 150 миллионов рублей. Он рассчитан на 200 воспитанников. Срок сдачи объекта - 2020 год.

Спорт

«Мы живём мечтой» - так обозначил нынешнюю ситуацию директор спортивной школы Каменского района Александр Нечаев. После посещения министром спорта Алексеем Перфильевым ряда спортивных учреждений Камня-на-Оби для района выделена первая долгожданная сумма - 350 тысяч рублей. На эти деньги будет куплен спортинвентарь. В перспективе в Каменский район поступят еще средства - отныне вопросы развития спорта будут решаться сообща.

Система ЖКХ

Котельная в Камне-на-ОбиФото: Олег УКЛАДОВ

Чиновники проконтролировали, как в Камне-на-Оби проходит реконструкция системы теплоснабжения – в настоящий момент здесь объединяют нескольких котельных, в которых будет установлен новый котел и отремонтировано теплообменное оборудование. Центральная котельная модернизируется, а несколько котельных, ресурс которых исчерпан, закрываются.

- На реконструкцию запланировано 37 миллионов рублей. Работы планируется завершить в текущем году, - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Экономика

В рамках поездки в Камень-на-Оби зампредседателя правительства края Павел Дитятев побывал на старейшем предприятии района - Каменском металлозаводе. Во время визита министр обсудил с и.о. начальника комитета по экономическому развитию Каменского района Ольгой Зверьковой состояние экономики и перспективы развития района.

В числе самых явных перспектив - строительство в Камне нового элеватора стоимостью 1,2 млрд рублей. На сегодняшний день уже вложено 346 миллионов рублей, до конца года объем инвестиций составит 540 миллионов рублей. Первую очередь нового элеватора в планируется запустить в августе.

Необходимость строительства мощного зернохранилища назрела давно. Действующий элеватор не закрывает всех потребностей. Мощности нового позволят обслуживать несколько районов края (Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский), а также принимать на хранение зерно из районов Новосибирской области.