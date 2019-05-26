2019-05-26T14:15:37+03:00
Общество

Алтайский губернатор вместе с выпускниками послушал последний звонок

Виктор Томенко принял участие в торжественной линейке краевого педлицея [фото]
САПОЖКОВА Александра
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Последний звонок 2019Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ
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25 мая алтайский губернатор побывал на линейке в краевом педагогическом лицее-интернате. Он поздравил учеников 9-х и 11-х классов, которые покинули стены родной школы, и сказал им напутственные слова.

По словам Виктора Томенко, сейчас в вузах и ссузах края готовят специалистов более чем по 400 направлениям. Система высшего и среднего специального образования нашего края позволяет, не уезжая из родного региона, получить хорошую специальность.

- Ведется подготовка настоящих профессионалов, которым через несколько лет предстоит решать самые разные вопросы. Нашему краю и стране нужны и медики, и учителя, и инженеры, и строители, и энергетики, - отметил глава региона.

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока же главная задача для выпускников – успешно сдать ЕГЭ, которые стартуют уже завтра, 27 мая. Губернатор выразил уверенность в том, что у выпускников все сложится так, как они этого хотят.

Помимо звонка, на линейке прозвучал прощальный вальс, а в небо запустили воздушные шары и салют. Напоследок выпускники сделали общую фотография с губернатором, сообщили в правительстве Алтайского края. Помимо торжественной линейки Виктор Томенко посетил в педлицее туристическую секцию и пообщался с юными туристами.

Ранее в этот же день Виктор Томенко и министр образования и науки края Максим Костенко побывали в детском технопарке «Кванториум.22». Гостям продемонстрировали результаты работы квантумов - отделений технопарка.

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Туристическая секция в педлицее Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицееФото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019 Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний звонок 2019Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицее Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицееФото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицее Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицееФото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицее Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицееФото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицее Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицееФото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицее Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристическая секция в педлицееФото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22" Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22"Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22" Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22"Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22" Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22"Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22" Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22"Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22" Фото: Олег УКЛАДОВ

Технопарк "Кванториум.22"Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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