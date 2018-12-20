Губернатор Виктор Томенко завел страницу в Instagram

В минувший понедельник губернатор Алтайского края Виктор Томенко завел на просторах интернета личную страничку. Предыдущий глава региона не рисковал настолько близко «выходить в народ».

Пока что на странице Виктора Петровича в Instagram не так много публикаций. И все они исключительно из рабочих поездок. На какие-то личные сантименты глава региона пока не решился.

Самый первый комментарий, который «прилетел» на страницу губернатора, был от одного известного барнаульского издателя. Он был как раз о том, сам ли Виктор Петрович будет вести аккаунт и отвечать на сообщения.

- На комментарии отвечать буду, но по возможности, - вскоре написал Томенко.

Уже есть и те, кто по достоинству оценил нововведение, ведь предыдущий глава региона вел только блог на официальном сайте правительства и обратной связи не имел.

- Хорошо, если бы все краевые чиновники (начиная с краевых министров и заканчивая начальниками отделов) вели свой инстаграм, были ближе к народу, тогда и проблемы бы решались быстрее, и край бы развивался динамичнее! – озвучил свое пожелание подписчик губернатора.

- Виктор Петрович, доброго дня! Здорово, что завели свой аккаунт. Это современно и смело. Надеюсь, что это позволит Вам видеть реальные проблемы, а не их интерпретацию в отчетах Ваших министров. Удачи! – также добавляет еще одна представительница барнаульских масс-медиа.

Помогите убрать сосульки!

Отвечать действительно есть на что. Начиная с понедельника, когда только появилась страница губернатора, под его постами накопилось немало жалоб, просьб и вопросов. Так что если Виктор Томенко и будет отвечать на все претензии, то его работа в правительстве региона может приостановиться. Тем не менее, жители края уверены, что нашли площадку, максимально приближенную к власти и уж на нее-то наверняка обратят внимание.

Пока что большинство жалоб можно разделить на несколько направлений. В лидеры выбиваются проблемы, касающиеся жилья.

«Здравствуйте, меня зовут Марина Гадирова. Я сирота, стою на очереди в г.Барнаул на квартиру с 2013 года. Уже и в суд обращалась, но жилье так и не получила, не знаю, куда уже обращаться».

«Здравствуйте, Виктор Петрович, подпишите, пожалуйста, петицию в защиту матери и ребенка-инвалида от последствий ипотечного кредитного договора (ссылка в шапке моего профиля), заранее огромное спасибо. С уважением, Жанна Викторова. г. Барнаул».

«Уважаемый Виктор Петрович! Программа МОЛОДАЯ СЕМЬЯ «умирает» в городе Барнауле, каждый год выделяют мизерное количество сертификатов, семьям с 1-2 детьми дождаться сертификата - на сегодня из области фантастики... Нам обещают 120 сертификатов в 2019 году - неужели это количество позволит сократить 6 000-ю очередь???».

Однако есть и такие жалобы, с которыми, по большому счету, люди сами могут справиться, но почему-то у них это не получается.

- Уважаемый Виктор Петрович! У нас в Барнауле совсем не работают службы ЖКХ. Нависла огромная глыба на крыше многоквартирного дома. Обращалась в управляющую компанию, комитет ЖКХ Барнаула, ГО и ЧС Железнодорожного района. Прошла неделя, ничего не изменилось, - пишет жительница краевой столицы.

Помимо этого подписчики страницы Виктора Томенко интересуются, что он думает по поводу передачи здания планетария церкви, как он оценивает качество дорог и когда жертвы весеннего паводка наконец-то получат причитающиеся им выплаты.

А как у них

Мы проверили, кто из губернаторов соседних регионов ведет блоги и о чем они там пишут.

Кемерово

Так, первый пост у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева был опубликован 8 мая. С тех пор страница чиновника регулярно наполнялась разными сообщениями, и стоит отметить, все посты написаны исключительно от первого лица. А вот комментарии к его постам примерно такие же, как на странице Виктора Томенко – проблемы граждан, насущные вопросы и претензии по качеству дорог, медицины и т.п. В этом страницы чиновников схожи. Сейчас у аккаунта Цивилева более 58 тысяч подписчиков.

Новосибирск

Глава Новосибирской области Андрей Травников завел себе страничку в популярной социальной сети в апреле. На сегодняшний день на нее подписаны без малого семь тысяч пользователей. Он также предпочитает «живое» общение от своего имени. Рассказывает не только о трудовых буднях, но и о том, как вместе с жителями Новосибирска смотрел на набережной футбол, параллельно поздравляет с праздниками и высказывает свое мнение по тому или иному вопросу. А вот с комментариями у него не так густо, и в основном подписчики лишь оставляют свое мнение под конкретным постом.

Кстати

На инстаграм алтайского губернатора Виктора Томенко на данный момент подписаны чуть больше пяти тысяч человек. У него самого - 19 подписок. Среди них - страница журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, несколько аккаунтов алтайских СМИ, коллег по губернаторской стезе, АКЗС, страница Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и т.д.

ОФИЦИАЛЬНО

Виктор Томенко:

- Времени мало, дел много. Все читаю, все смотрю. В основном отвечать практически не смогу. Но возможны исключения... Вопросы, требующие вмешательства краевой власти, будут решаться министерствами и управлениями под моим контролем.