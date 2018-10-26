Задержаны подозреваемые в похищении и убийстве Михаила Седова

26 Окт. 09:39 2018-10-26T11:08:41+03:00

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Задержаны первые подозреваемые в похищении и убийстве Михаила Седова. Об этом сообщает краевой следственный комитет.

- Задержаны подозреваемые в дерзком преступлении, совершенном в условиях неочевидности и вызвавшем широкий общественный резонанс. Это двое местных жителей. По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями и сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в похищении и убийстве мужчины. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.

Осмотр места происшествия.Видео: СУ СК

Напомним, трагедия случилась вечером 2 октября в гаражном кооперативе на Малахова, 107. По словам очевидцев, парня засунули в багажник его же автомобиля - Subaru Trebeca - и увезли в неизвестном направлении. Позднее его машину обнаружили в районе поселка Власиха. Два дня пропавшего мужчину искали полиция, следователи и волонтеры. 5 октября тело Михаила с проломленным черепом и множеством ножевых ранений нашли в районе Пионерского озера.

Машину Седова обнаружили в районе поселка Власиха.Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как стало известно "КП", задержанные - молодые парни 1997 года рождения. Сейчас они пытаются свалить вину друг на друга. На суде, где избиралась мера пресечения, парни сидели, склонив голову. Известно, что один из них - студент алтайского вуза.

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