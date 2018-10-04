2018-10-04T13:40:09+03:00
Происшествия

Оперативники о похищении барнаульца: Шансов, что он жив, почти нет

38-летнего Михаила Седова ищут волонтеры, полиция и следственный комитет
Иван ОЛЕКСЮК
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Михаил Седов. Фото: Юля НестероваМихаил Седов. Фото: Юля Нестерова
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Появилась новая информация о Михаиле Седове. Напомним, 2 октября в гаражном кооперативе на Малахова, 107 неизвестные засунули мужчину в багажник его же автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.

По словам источника в правоохранительных органах, сейчас поиски Седова продолжаются, задействовали всех, кого могли, но шансов, что парень жив, мало. Одна из рабочих версий произошедшего – непреднамеренное убийство.

Как стало известно «КП», Михаил Седов поехал в гараж разгружаться после дачи. Увидел, что у соседа открыт гараж, пошел к нему поздороваться. Конечно, его машина осталась открыта. Вероятно, кто-то в этот момент проходил мимо и решил воспользоваться беспечностью автовладельца, залез в авто, но в это время хозяин машины вышел на улицу, застав злоумышленников врасплох.

Сосед, который остался в гараже, говорил, что слышал какие-то звуки, но тогда не придал этому значения – подумал, что Седов продолжает разгрузку. Не исключено, что как таковой ссоры и не было. Михаила Седова сильно ударили – об этом говорят следы крови на месте происшествия. Боле того, кровопотеря была очень сильной.

Возможно, нападавшие испугались, что убили парня, нужно было что-то делать с телом, они запихнули его в багажник. Нельзя исключать возможность того, что Седов мог скончаться по дороге. Что было дальше, пока непонятно – следы теряются.

Напомним, по факту безвестного исчезновения мужчины краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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ак рассказал очевидец, неизвестные ударили ломом 38-летнего барнаульца Михаила Седова и запихнули мужчину в багажник его же автомобиля Subaru Trebeca (далее)

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