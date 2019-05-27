Как борются с буллингом в школах Алтайского края

На прошедшей неделе стало известно об очередном случае буллинга в школе Алтайского края. На этот раз жертвой стал шестиклассник из рубцовского лицея. Одноклассники на протяжении всего учебного года оскорбляли и били его. При этом учитель никак не реагировала на происходящее. Ситуация получила огласку после того, как мальчик рассказал обо всем родителям.

О том, как борются с проблемой буллинга в крае и что делать в подобной ситуации родителям, «Комсомолке» рассказала уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева.

- Прокомментируйте, пожалуйста, случай буллинга в гимназии Рубцовска. Какие меры уже приняты?

- Я в курсе сложившейся ситуации и поддерживаю связь с администрацией Рубцовска. В настоящее время создана независимая комиссия от образовательной организации. Они проверяют все обстоятельства, возникшие между несовершеннолетними. Уже состоялись встречи с родителями с двух сторон, изучение обстоятельств дела продолжается. Также к решению проблемы привлечена школьная психологическая служба. Итоговые выводы по ситуации пока не сделаны.

- Как в Алтайском крае борются с буллингом в школах? Существует какая-то программа по контролю этой проблемы?

- После известной ситуации в Барнауле, которая произошла в 2018 году (речь идет о лицее №101 - прим.ред.) по инициативе Губернатора края, Минобрнауки с участием региональных ученых, родителей, специалистов в сфере образования, психологов, был разработан комплекс мер, направленных на формирование системы предотвращения и профилактики насилия и дискриминации в образовательных организациях. Данный комплекс рассчитан на реализацию в двухлетней перспективе. Он имеет уровни работы с администрацией, с комитетами по образованию, со школами. Непосредственно новые исполнительные компетенции появятся у всех участников учебного процесса. Это учителя, администрация, классные руководители. Также в данном комплексе мер есть мероприятия, за которые отвечаю я. Для меня важно, чтобы не только система сформировалась в действующих школах, но и чтобы молодые педагоги были также компетентны и выходили из стен вуза подготовленными по данной проблеме.

- Кстати, как разрешилась ситуация с барнаульским лицеем №101?

- В настоящее время дело еще не передано в суд, следственный комитет проводит проверку. Повторюсь, что комплекс мер, о котором я говорила ранее, был принят сразу после того, как стало известно об инциденте в Барнауле.

- Как в подобных ситуациях должны действовать родители пострадавшего ребенка?

- Не нужно ждать, что ситуация разрешится сама по себе. Прежде всего, родители должны поговорить с ребенком в спокойной обстановке. Нужно выслушать и не критиковать его. Ни в коем случае не стимулировать ответную агрессивную реакцию в отношении обидчиков. Второе – обратиться к директору и лучше всего в письменной форме. Потому что в этом случае вступает в действие не только федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», но и закон «О работе с обращениями граждан». Следуя ему, в течение одного месяца директор должен будет дать письменный ответ о проведенном расследовании данного случая и о проделанной работе. Также согласно закону, родители могут обратиться в комитет по образованию, в зависимости от ситуации и в правоохранительные органы. Естественно возможно и обращение в институт уполномоченных по правам ребенка. Поэтому мы готовы работать со всеми обращениями, связанными с нарушением чести и достоинства несовершеннолетних, с нарушением безопасности ребенка.

- А что делать тем родителям, которые узнали, что их ребенок агрессор?

- В первую очередь, исключить в таком случае физическое наказание. Провести воспитательную беседу о том, как ребенок оценивал эту ситуацию, что его побудило это сделать. И дать четкую оценку, что подобные действия недопустимы в отношении других людей. Также необходимо участвовать в мероприятиях, которые будут предложены школой. Там с ребенком будет организована работа с психологом по осознанию мотивов, процессов и последствий его поведения, воспитательная работа со стороны классного руководителя.

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