«Унижали и били»: родители школьника, над которым издевались одноклассники, обратились в полицию

Произвол школьников в одной из рубцовских гимназий длился на протяжении всего учебного года. Подростки постоянно унижали и били своего одноклассника. Когда терпение юного рубцовчанина оказалось на пределе, он рассказал обо всем родителям и даже показал видео, на котором лицеисты бьют его по спине, нелестно выражаются. Подросток заверил, что несколько раз говорил о поведении сверстников классному руководителю, но никакой реакции от нее не последовало, сообщает портал «вРубцовске.ру».

Родители пострадавшего школьника встретились с классным руководителем. Учительница предложила решить проблему тихо и не предавать случившееся огласке. Тогда отец мальчика пошел к директору гимназии. Выяснилось, что она впервые слышит об этом инциденте. Когда в кабинет вызвали заместителя по учебно-воспитательной работе, мужчина показал видео своего сына, на котором отчетливо видно недоброжелательное поведение сверстников. Но и в этом случае руководство гимназии не увидело, что ребенка бьют.

В итоге отец пострадавшего школьника написал заявление в полицию и еще в ряд других контролирующих органов. Ведется разбирательство.

- Ситуация в рубцовской гимназии, ученик которой признался родителям, что одноклассники его унижают и бьют, находится на контроле у министра образования Алтайского края Максима Костенко. По поручению министра управление образования администрации Рубцовска создало комиссию, которая разбирается в ситуации, нашедшей отражение в СМИ и социальных сетях. Если комиссия выяснит, что администрация гимназии и педагоги не принимали должных мер для того, чтобы погасить конфликт, они будут наказаны по административной линии. Ребенку и семье будет оказана необходимая психологическая помощь. В случае необходимости по их желанию ребенка переведут в другую школу, - заверил Дмитрий Негреев, пресс-секретарь губернатора Алтайского края.

Напомним, похожая ситуация произошла и в барнаульском лицее №101 в 2018 году. Над 14-летним школьником издевались старшеклассники - они поджидали мальчика после уроков и гнали домой пинками и плевками. После этого стало известно о других случаях травли и издевательств, которые происходили на территории школы.

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