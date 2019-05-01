Где в Барнауле проходит акция «Георгиевская ленточка»

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» проходит в Барнауле в преддверии Дня Победы. Десятки волонтеров раздают прохожим на улицах и посетителям торговых центрах ленточку – символ героизма, воинской доблести и славы защитников России.

Сейчас, по словам председателя комитета по делам молодежи администрации Барнаула Владимира Гудкова, волонтеры раздают георгиевские ленточки:

- На Нулевом километре

- На площади Советов

- В ТРЦ «Европа», «Малина», «Норд-Вест» и «Сити-Центр».

- В Краевом дворце молодежи.

Раздают преимущественно, в обеденное время.

- Кроме того, символ Победы, воинской славы и уважения к ветеранам можно получить в сам День Победы. Активисты будут работать на всех площадках Барнаула, где запланированы праздничные мероприятия, поэтому никто не останется в такой день без ленточки, - говорит Владимира Гудков.

По словам собеседника, раздать горожанам планируют порядка 30 тысяч георгиевских ленточек. Но есть у этой медали и обратная, нелицеприятная сторона. Из года в год некоторые «патриоты» завязывают ленточки на свои сумки и волосы, используют их в качестве шнурков, вешают на антенны или дверные ручки автомобилей и т.п., а ведь это – символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Носить георгиевскую ленточку нужно чистой и не мятой. Лучше всего, если она будет закреплена булавкой на груди, около сердца. Самые популярные формы крепления – бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами.

Кстати

Согласно кодексу акции «Георгиевская ленточка», лента не может быть объектом купли-продажи, служить для продвижения товаров и услуг, а также выдаваться в обмен на покупку.