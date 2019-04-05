Здание Барнаульского планетария официально вернули церкви

4 апреля прошла встреча мэра города Сергея Дугина и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. На ней стороны официально закрыли вопрос передачи здания планетария Кресто-Воздвиженской церкви.

Но смотреть программы о звездном небе в парке «Изумрудный» жители краевой столицы смогут еще два года. Именно столько времени понадобится, чтобы найти астрономам подходящее здание. Один из вариантов - кинотеатр «Родина», в котором на данный момент работает театр кукол «Сказка». Но здесь есть два минуса. Первый - проспект Ленина хорошо освещен, а такие условия не позволят планетарию работать в полную силу. Второй – здание бывшего кинотеатра имеет статус памятника архитектуры, а значит, его нельзя реконструировать и перепланировать. Поэтому есть шанс, что для планетария специально построят новое помещение.

- Наша мечта – обустроиться в районе Нагорного парка. Для нас это было бы отличной возможностью наблюдать за городом сверху, как это сделано в Новосибирске. А для краевой столицы планетарий стал бы «вишенкой на торте» туристического кластера, он еще больше привлекал бы туда население, - рассказал директор планетария Павел Ягодкин.

Напомним, в конце прошлого года ситуация вокруг передачи здания планетария церкви получила широкую огласку. На это повлияла неоднозначная реакция жителей города, которые не одобрили такую инициативу, возмущение перетекло в интернет. На волне этого хайпа лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором выступил против передачи Планетария. А в январе 2019 года жители Барнаула даже вышли на митинг в поддержку астрономов.

Представители церкви высказали свою позицию на этот счет «Комсомолке»:

- Верующие Кресто-Воздвиженской церкви подавали заявку на возврат здания в пользование верующих людей как религиозное сооружение. Все было сделано в рамках действующего законодательства. Данная церковь – это памятник архитектуры, поэтому будет разработан проект о воссоздании облика храма, который был поруган в советские годы. Будут привлекаться средства меценатов. Церковь не выгоняет планетарий, он будет продолжать свою работу, пока не переедет в подходящее место, - рассказал глава прихода Кресто-Воздвиженской церкви протоиерей Михаил Бень.

Справка КП

Здание, в котором сейчас находится Барнаульский планетарий, было построено в 1908 году. В то время в нем располагался Кресто-Воздвиженский храм, который проработал до 1932 года. С 1949 помещение занял планетарий. В настоящее время ежегодно его посещают почти 60 тысяч человек. Зрители могут выбирать программу из 20 полноценных фильмов и 15 интерактивных лекций. Длительность роликов от 15 до 45 минут.

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