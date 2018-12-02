Сергей Шнуров написал стих про барнаульский планетарий

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение про барнаульский планетарий.

Час назад на личной странице музыканта в Instagram появился очередной провокационный пост-стихотворение. В нем Сергей Шнуров упомянул кончину бывшего президента США Джорджа Буша-старшего и барнаульский планетарий, который вот-вот покинет свое прежнее место.

Помню, каждый был уверен пролетарий,

Чем поклоны бить, уж лучше радио послушать,

Или в клуб сходить, а может, в планетарий.

Слушал радио, - не стало Джорджа Буша,

А надысь американцы к Марсу,

Подлетели видимо по воле Божей.

В Барнауле ностальгия по мытарству,

И по святости с молитвой верно тоже.

Что нам пялиться на небо и планеты?

Будем в пол смотреть, да бить поклоны,

Песни петь про многия про лета.

Мы к духовности ментально очень склонны.

В Питере, В Москве, и в Барнауле,

Страсти так сакрально разогреты.

Нет, а планетарий нам ****?

Храмы! Церкви! Чаще минреты!

Напомним, буквально на днях в СМИ в очередной раз прошла информация о барнаульском планетарии. Дело в том, что местная епархия приступила к оформлению документов и по ним до конца уже этого года планетарий должен покинуть здание, в котором функционировал последние 70 лет. Уже будущей весной в помещении, расположенном на Сибирском проспекте, 38 должен вновь открыться храм.

По словам секретаря Барнаульской епархии Георгия Крейдуна, процедура передачи уже начата.

– Процедура передачи начата городской администрацией, и она осуществляется. Юридические вопросы, которые должны решаться, они решаются. Храм должен быть храмом. Там, естественно, должно быть восстановлено богослужение, - комментировал на сайте vesti22.tv сам Крейдун.

Главная проблема заключается в том, что ранее планетарий хотели перевезти в бывшее здание кинотеатра «Родина», но как всем известно, его занял театр кукол «Сказка». Он там пробудет, как минимум до следующего лета, пока идет строительство нового здания театра на улице Пушкина.

Таким образом, барнаульскому планетарию в настоящее время фактически некуда переезжать.

Подписчики Сергея Шнурова как всегда живо отреагировали на очередной провокационный пост.

- У нас в Нижнем Новгороде уже давно это сделали. Был чудный планетарий. Теперь духовная семинария, - пишет одна из поклонниц музыканта.

- Спасибо, что обратили на это внимание. Для меня это было любимейшее с детства место, - также добавляет жительница Барнаула.

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