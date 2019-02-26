Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра «Родина»

Эпопея, связанная с барнаульским планетарием, кажется, подходит к своему логическому завершению. Он переедет в здание бывшего кинотеатра «Родина».

Разговоры об этом ходили на протяжении последних нескольких лет, но быстрее всех заселиться в помещение бывшего кинотеатра успел театр кукол «Сказка». Просто потому, что ему самому было некуда деваться – предыдущее здание снесли и начали возводить новое.

А вот с планетарием ситуация оказалась сложнее. В Барнауле ему не нашлось подходящих площадей. Все-таки специфика ограничивает. Ситуация усугубилась в конце 2018-го, когда РПЦ заявила, что сотрудники должны срочно упаковать чемоданы и к новому году съехать. Однако вскоре снова «сжалились» и разрешили оставаться в здании Кресто-Воздвиженского храма ровно столько, сколько потребуется, но не более двух лет. Хотя все искреннее надеются, что столько и не потребуется. Накануне об этом на пресс-конференции заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

- Планетарий и его судьба нам, как ведомству, не безразличны, хоть здание и находится в собственности администрации города. Насколько мне известно, мэрия приняла решение, что после того, как театр кукол «Сказка» переедет в свой новый дом, здание кинотеатра «Родина» планируется адаптировать под размещение планетария, - сказала она.

При этом Елена Евгеньевна отметила, что «Родина» является памятником архитектуры и его реконструкция и перепланировка не предполагается, так что планетарию в случае переезда, придется как-то подстраиваться под существующие реалии.

Как ранее сообщалось, строительство нового здания для театра кукол «Сказка» должно завершиться к лету этого года, а уже к сентябрю туда должны переехать актеры, чтобы новый сезон открыть именно на этой сцене. Таким образом, планетарий, по сути, сможет переехать также уже в этом году.

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