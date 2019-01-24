Церковь не будет выгонять Барнаульский планетарий еще два года

Звездный час в барнаульском парке «Изумрудный» продлен. Митрополия разрешила планетарию пользоваться зданием Кресто-Воздвиженской церкви еще два года, пока для астрономов не будет предоставлено новое помещение.

Предварительное соглашение об этом подписали 24 января глава города Сергей Дугин, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, глава прихода Кресто-Воздвиженской церкви протоиерей Михаил Бень и директор планетария Павел Ягодкин.

- Конечно, речь идет о безвозмездном пользовании, - подчеркнул Митрополит Сергий. - В этом договоре объединяется дух законодательства и дух христианского милосердия.

Митрополит надеется, что решение должно успокоить общественность. По мнению Сергия, оно будет оценено не только современниками, но и будущими историками.

Директор планетария Павел Ягодкин на короткой церемонии речей не говорил. В комментариях был краток: «Да, у каждого из нас должен быть свой дом».

Напомним, что копий вокруг барнаульского планетария сломано не меньше, чем чиркающих звезд в периоды звездопадов. Все из-за того, что старейший планетарий обитает с 1950 года в здании бывшего Кресто-Воздвиженского храма, построенного в 1909 году.

Церковь уже многие годы требовала возвращения своего имущества, а барнаульцы, любящие планетарий, устраивали пикеты против его выселения. Даже музыкант Шнур внес свою лепту в этот скандал, вступившись за планетарий едкими строчками.

В итоге пока имеем компромисс - здание официально передано РПЦ, но телескопы на улицу не выбрасывают, барнаульцы еще два года могут наслаждаться интересными звездными программами в парке «Изумрудный».

- Может, мы теперь будем мирно пить чай, беседовать и о звездах, и о Боге, - улыбнувшись, сказал один из священников Павлу Ягодкину после подписания договора. Потом они вдвоем еще долго стояли на снежной улице, что-то оживленно обсуждая.

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