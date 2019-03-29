Без кляпа во рту: нашумевшую рекламу пива в стиле БДСМ удалят из соцсетей, но на бутылках оставят

История с рекламой пряничного пива, наделавшая много шума из-за своей провокационности, наконец-то разрешилась – ее признали оскорбительной и запретили распространять.

В пух и прах

Напомним, в середине марта в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю с заявлением обратился возмущенный мужчина. Он пояснил, что увидел на просторах «Instagram» и «ВКонтакте» рекламу пива «Пряник» частной пивоварни Николая Копытова. На картинке, стилизованной под комикс, во рту девушки был кляп в виде пряника, а, как известно, такая игрушка используется далеко не в детских играх. Но все же основную волну возмущения в сети подняла питерская феминистка Юлия Шляхова.

- Насильственный контент пивоварня предлагала как «нормальный», «сексуальный» и «привлекательный», пропагандируя это самое насилие. Я однажды для себя решила не проходить мимо социального зла, - заявила тогда феминистка «Комсомолке».

Копытов совершенно не понял агрессии со стороны женщины и ответил, что не понимает, кого может оскорбить эта реклама. По словам мужчины, такая реклама задумывалась как юмористическая, и обидеть такой картинкой никого не хотели. Не хотели, но получилось - женщина обратилась в УФАС и заявила, что эта реклама является непристойной и оскорбительной, так как содержит сцену сексуального характера и демонстрирует насилие над женщинами.

Дело и опрос

Чтобы разрешить спор – является ли изображение оскорбительным, УФАС даже решило провести опрос общественного мнения. В итоге на сайте ведомства проголосовали свыше 28 тысяч человек, а в социальной сети ВК – 63 тысячи респондентов. Результаты оказались совершенно противоположными: на сайте УФАС рекламу посчитали оскорбительной 58% опрошенных, а вот «ВКонтакте» 58% решили, что она не оскорбительна. При этом 76% опрошенных женщин «ВКонтакте» подтвердили оскорбительность образа.

Учитывая данные опроса, комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей, нарушающей запреты на распространение рекламы пива в интернете. Помимо этого, в рекламе алкогольной продукции используется образ человека, что также запрещено законом.

Комиссия решила выдать предписание о прекращении распространения рекламы с кляпом. Пивовар пошел на встречу и еще во время заседания заявил, что если реклама такой будет признана, он сразу прекратит публиковать ее. Помимо этого, УФАС решило возбудить административное производство по факту ненадлежащей рекламы в соответствии со ст. 14.3 КоАП. Эта статья влечет наложение штрафа на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей.

Черный pr - это тоже pr

- Я с самого начал ожидал, что эта история так и завершится, это было очевидно. Ни единого шанса не было у нас, - заявил «Комсомольской правде» - Барнаул» Николай. – Сейчас мы удалим посты с этой рекламой из «Instagram» и «ВКонтакте», ведь претензии были предъявлены именно к ним. К рекламе, которая напечатана на бутылках с пряничным пивом, решение УФАС не имеет никакого отношения, поэтому мы продолжим его продавать.

Что касается штрафа, то Николай пока не знает, на какую сумму он «попал» - это решит очередная комиссия УФАС. Еще когда произошел скандал, Копытов, конечно, расстроился от возможного штрафа, но при этом поблагодарил феминисток за рекламу.

Как известно, реклама - двигатель торговли, вот и заказчиков у пивоварни прибавилось. Некоторые, заказывая ящики и в другие регионы, гыгыкают: «Главное не перепутать: нам - пиво, бабам – пряник, чтоб не возмущались, что пьем».

Так что черный pr-тоже pr, и кто выиграл от этой истории – еще не известно.

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