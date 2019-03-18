2019-03-18T14:33:44+03:00
Общество

Скандал вокруг пивной этикетки с БДСМ: народ не посчитал рекламу оскорбительной

58% проголосовавших уверены, что в девушке с кляпом во рту нет ничего зазорного
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-службы УФАС по Алтайскому краюФото: пресс-службы УФАС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Более 63 тысяч человек ввязались в войну, объявленную питерской феминисткой алтайскому пивовару. Яблоком раздора стала пивная этикетка в стиле садо-мазо: на картинке изображена женщина, чувственный красный рот которой заткнут коричневым пряником. Алтайское УФАС решило спросить мнения у общественности и провело опрос на тему - является ли оскорбительным использование данного образа в рекламе? Итоги народного голосования стали известны сегодня, 18 марта.

Кнутом по кляпу

Волну возмущения по поводу этикетки пива в сети раскачала питерская феминистка и талантливый модельер Юлия Шляхова. Что уж и говорить, задала она перца барнаульскому пивовару Николаю Копытову. Тому сначала стало неприятно, а потом захотелось сказать «спасибо».

Мать троих мальчишек со страстностью Жанны Д’Арк обрушилась на этикетку пива «Пряник», посчитав ее возмутительной:

- Насильственный контент пивоварня предлагала как «нормальный», «сексуальный» и «привлекательный», пропагандируя это самое насилие, - с негодованием пишет Юлия в Фейсбуке.

Интеллигентное молчание вокруг этой темы, по мнению Юлии, развязывает руки насильникам.

- Я однажды для себя решила не проходить мимо социального зла, - рассказала она «Комсомолке».

Сначала Шляхова пыталась подколоть пивовара на странице в «ВКонтакте», но вскоре решила сменить шпагу на пушки и написала жалобу в ФАС.

- Можно пытаться объяснять проблему людям, которые говорят «ачотакова» и «мынеэтоимеливвиду». Противно, удивительно, но можно. И даже когда говорят «мыжепростопошутилиавынепоняли», разговаривать еще можно, хотя про вред сексистских шуток вроде как-то уже достаточно написано в интернете. Странно этот вред игнорировать и глупо отрицать. Но когда пишут что-то типа «тупые бабы так вам и надо» ну и прочие неприличные слова, разговаривать уже как-то бессмысленно,- объясняет Юлия.

«Дело добровольное»

- Помилуйте, какое насилие, - удивился пивовар Копытов, когда его вызвали в ФАС. - Мы сделали небольшую партию, да, с провокационной этикеткой. Но БДСМ - дело добровольное.

В интервью «Комсомолке» Николай, пожав плечами, также повторил:

- Не понимаю, кого это может оскорбить.

Антимонопольная служба на Алтае, похоже, тоже до сих пор в замешательстве. ФАС сначала написало даме, что ничего противозаконного не видит, мол, этикетка, не реклама, но потом возбудилась и решила опросить народ в социальной сети на предмет этичности этой пресловутой этикетки.

«Пылают станицы»

«Четвертые сутки пылают станицы», - сообщила 16 марта Юлия Шляхова на своей странице в Фейсбуке. К этому времени голосование шло полным ходом, большинство женщин считали пряник-кляп мерзостью, а большинство мужчин в этом ничего зазорного не видели.

К моменту окончания голосования голоса распределились следующим образом: 41.85 % (26 449 человек) опрошенных считают этикетку оскорбительной и 58.15 % (36 745 человек) – нет.

Итоги голосования Фото: vk.com

Итоги голосованияФото: vk.com

Между тем, «рубилово» в сети не утихает и сейчас. Тема вызвала жгучий интерес публики. Звучат и пространные философские цитаты, и оскорбления - как в тот, так и в другой адрес.

- Хамская, идиотская, отвратительная реклама, - поддерживает Юлию в числе других Барнаульский дизайнер Ольга Клестова. - Не захочешь быть феминисткой, а станешь.

- Прекрасная реклама пива - раз она задела мракобесов, значить надо брать, - утешает барнаульского пивовара комментатор Сергей Горохов. Человек, борющийся с изображением БДСМ-атрибутики, на взгляд Горохова, мало чем отличается от того, кто борется с длиной юбок или шорт.

- Вообще теряюсь, как голосовать, - растерялся комментатор Владимир Устинов. Картинка по его мнению, архиидиотская, (вообще на букву "м"), но и пост заставляет вспомнить слова Стругацких о «страстных идиотских выпадах против пьянства, хулиганства и распутства...»

Что дальше?

- Сначала я огорчился, а теперь даже хочу сказать спасибо феминисткам за рекламу, - усмехнулся пивовар Николай Копытов.

Заказчиков пива во время скандала у него прибавилась. Некоторые, заказывая ящики и в другие регионы, гыгыкают: «Главное не перепутать: нам пиво, бабам – пряник, чтоб не возмущались, что пьем».

- Конечно, меня как частного предпринимателя пугает грозящий штраф (от 100 до 500 тысяч), - вздохнул Копытов, - Но думаю, что здравый смысл восторжествует.

Юлия Шляхова в свою очередь надеется, что пивовар получит урок от государственных органов:

- Ввязываясь во всю эту историю, я не предполагала, в скандал какого масштаба все это выльется. А вообще эта история нечаянно наступает на больное место всего общества сразу по многим аспектам. И самое важно здесь то, что она задела не только феминисток, которых у нас в обществе принято объявлять сумасшедшими. Обычных самых женщин, которые никогда себя с феминистками не идентифицировали. Эта история - про общеженский опыт.

Читайте также:

Феминистка выступила против БДСМ-этикетки барнаульского пива

Алтайское управление ФАС возбудило дело после жалобы на «оскорбительную» этикетку пива с элементами БДСМ, которую использовал местный производитель (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Алтайском крае стало больше убийств, но снизилось количество суицидов
На Алтае приезжий изнасиловал 6-летнюю подругу своего сына
В Алтайском крае с озера Светлого улетают лебеди
Отец бил сына-школьника за плохие отметки
Первый укус клеща зафиксирован на Алтае
Алтайские единоросы провели совещание по партийным проектам
Рубцовчанка вместо компенсации за лекарства потеряла 270 тысяч рублей
«Уральские авиалинии» перевезли свыше миллиона человек с начала года
Жители барнаульской зоны задолжали 70 млн рублей за вывоз мусора
«Единая Россия» в регионе составит рейтинг местных отделений партии
Бассейн «Дельфин», в котором рухнула кровля, планируют запустить к апрелю
Очередные «террористы» атаковали бийские школы
Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле
Неизвестный мужчина помог бабушке донести пакеты, а потом украл ее сотовый
Билеты на скорые и пригородные поезда продают со скидкой
«Единая Россия» держит на контроле развитие местных отделений партии в Алтайском крае