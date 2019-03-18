Скандал вокруг пивной этикетки с БДСМ: народ не посчитал рекламу оскорбительной

Более 63 тысяч человек ввязались в войну, объявленную питерской феминисткой алтайскому пивовару. Яблоком раздора стала пивная этикетка в стиле садо-мазо: на картинке изображена женщина, чувственный красный рот которой заткнут коричневым пряником. Алтайское УФАС решило спросить мнения у общественности и провело опрос на тему - является ли оскорбительным использование данного образа в рекламе? Итоги народного голосования стали известны сегодня, 18 марта.

Кнутом по кляпу

Волну возмущения по поводу этикетки пива в сети раскачала питерская феминистка и талантливый модельер Юлия Шляхова. Что уж и говорить, задала она перца барнаульскому пивовару Николаю Копытову. Тому сначала стало неприятно, а потом захотелось сказать «спасибо».

Мать троих мальчишек со страстностью Жанны Д’Арк обрушилась на этикетку пива «Пряник», посчитав ее возмутительной:

- Насильственный контент пивоварня предлагала как «нормальный», «сексуальный» и «привлекательный», пропагандируя это самое насилие, - с негодованием пишет Юлия в Фейсбуке.

Интеллигентное молчание вокруг этой темы, по мнению Юлии, развязывает руки насильникам.

- Я однажды для себя решила не проходить мимо социального зла, - рассказала она «Комсомолке».

Сначала Шляхова пыталась подколоть пивовара на странице в «ВКонтакте», но вскоре решила сменить шпагу на пушки и написала жалобу в ФАС.

- Можно пытаться объяснять проблему людям, которые говорят «ачотакова» и «мынеэтоимеливвиду». Противно, удивительно, но можно. И даже когда говорят «мыжепростопошутилиавынепоняли», разговаривать еще можно, хотя про вред сексистских шуток вроде как-то уже достаточно написано в интернете. Странно этот вред игнорировать и глупо отрицать. Но когда пишут что-то типа «тупые бабы так вам и надо» ну и прочие неприличные слова, разговаривать уже как-то бессмысленно,- объясняет Юлия.

«Дело добровольное»

- Помилуйте, какое насилие, - удивился пивовар Копытов, когда его вызвали в ФАС. - Мы сделали небольшую партию, да, с провокационной этикеткой. Но БДСМ - дело добровольное.

В интервью «Комсомолке» Николай, пожав плечами, также повторил:

- Не понимаю, кого это может оскорбить.

Антимонопольная служба на Алтае, похоже, тоже до сих пор в замешательстве. ФАС сначала написало даме, что ничего противозаконного не видит, мол, этикетка, не реклама, но потом возбудилась и решила опросить народ в социальной сети на предмет этичности этой пресловутой этикетки.

«Пылают станицы»

«Четвертые сутки пылают станицы», - сообщила 16 марта Юлия Шляхова на своей странице в Фейсбуке. К этому времени голосование шло полным ходом, большинство женщин считали пряник-кляп мерзостью, а большинство мужчин в этом ничего зазорного не видели.

К моменту окончания голосования голоса распределились следующим образом: 41.85 % (26 449 человек) опрошенных считают этикетку оскорбительной и 58.15 % (36 745 человек) – нет.

Между тем, «рубилово» в сети не утихает и сейчас. Тема вызвала жгучий интерес публики. Звучат и пространные философские цитаты, и оскорбления - как в тот, так и в другой адрес.

- Хамская, идиотская, отвратительная реклама, - поддерживает Юлию в числе других Барнаульский дизайнер Ольга Клестова. - Не захочешь быть феминисткой, а станешь.

- Прекрасная реклама пива - раз она задела мракобесов, значить надо брать, - утешает барнаульского пивовара комментатор Сергей Горохов. Человек, борющийся с изображением БДСМ-атрибутики, на взгляд Горохова, мало чем отличается от того, кто борется с длиной юбок или шорт.

- Вообще теряюсь, как голосовать, - растерялся комментатор Владимир Устинов. Картинка по его мнению, архиидиотская, (вообще на букву "м"), но и пост заставляет вспомнить слова Стругацких о «страстных идиотских выпадах против пьянства, хулиганства и распутства...»

Что дальше?

- Сначала я огорчился, а теперь даже хочу сказать спасибо феминисткам за рекламу, - усмехнулся пивовар Николай Копытов.

Заказчиков пива во время скандала у него прибавилась. Некоторые, заказывая ящики и в другие регионы, гыгыкают: «Главное не перепутать: нам пиво, бабам – пряник, чтоб не возмущались, что пьем».

- Конечно, меня как частного предпринимателя пугает грозящий штраф (от 100 до 500 тысяч), - вздохнул Копытов, - Но думаю, что здравый смысл восторжествует.

Юлия Шляхова в свою очередь надеется, что пивовар получит урок от государственных органов:

- Ввязываясь во всю эту историю, я не предполагала, в скандал какого масштаба все это выльется. А вообще эта история нечаянно наступает на больное место всего общества сразу по многим аспектам. И самое важно здесь то, что она задела не только феминисток, которых у нас в обществе принято объявлять сумасшедшими. Обычных самых женщин, которые никогда себя с феминистками не идентифицировали. Эта история - про общеженский опыт.

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