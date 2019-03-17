Феминистка выступила против БДСМ-этикетки барнаульского пива

Алтайское управление ФАС возбудило дело после жалобы на «оскорбительную» этикетку пива с элементами БДСМ, которую использовал местный производитель.

В заявлении некого гражданина говорится, что речь идет о пиве «Пряничном», на этикетке которой изображена девушка с кляпом во рту. Якобы именно этот момент оскорбляет честь и достоинство слабого пола.

- По мнению заявителя, кляп в виде пряника изображен как оборудование, использующееся в БДСМ практиках, в связи с чем, реклама содержит насильственную сцену сексуального характера, демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной, - объясняют в самом ведомстве.

Производством данного крафтового напитка является барнаульский предприниматель Николай Копытов. В рекламе его продукции специалисты нашли некоторые нарушения. И тем не менее, там не решились полностью брать ответственность на себя и организовали соцопрос: «Является ли оскорбительным использование данного образа в рекламе или нет»?

Мнения разделились

В официальной группе УФАС во «Вконтакте» на данный момент проголосовало уже больше 61,5 тысяч человек и большинство из них (почти 36 тысяч) не нашли в рекламе ничего оскорбительного и унизительного. Примечательно, что на сайте ведомства итоги противоположные: из 27 тысяч проголосовавших 57% высказались за вариант, что реклама непристойная, а 43% - что приемлемая.

Опрос во "Вконтакте"Фото: скриншот сайта

К слову, сам Николай Копытов тем временем уже установил откуда «растут ноги». Оказалось, что тем самым заявителем является некая Юлия Шляхова из Санкт-Петербурга. Причем она родом из Алтайского края, но несколько лет назад переехала на ПМЖ в Северную столицу. Женщина сама называет себя феминисткой.

- Возмутило меня здесь другое. Несмотря на всю "няшность" изображения оно являлось явной демонстрацией насилия по отношению к женщине. Этот насильственный контент пивоварня предлагала как "нормальный" и "сексуальный" и "привлекательный", таким образом пропагандируя это самое насилие, - говорит она. - УФАС сначала отвечает мне, что мол, этикетка не реклама, пускай делают что хотят. Потом, подумав, пишет еще одно письмо - а, нет, мол, публикация в социальных сетях - уже реклама, так что мы решили завести дело.

Опрос на сайте УФАСФото: скриншот сайта

При этом апеллирует выдержками из закона, который нарушил пивовар. И параллельно продолжает переписку с алтайским УФАС, который уже не единожды приглашал ее за судебное разбирательство и даже переносил дату заседания. Когда же «виновница» торжества отказалась приехать в Барнаул, ведомство и разместило опрос. Он, к слову, закончится уже завтра, 18 марта, а заседание комиссии по делу состоится 20 марта.

Черный пиар – тоже пиар

Сам Николай остается хладнокровным и готов к любому повороту в деле и если потребуется, ответит по закону.

- Мы очень надеемся, что здравый смысл восторжествует. Без всяких шуток, весь коллектив нашей пивоварни очень любит своих мам, сестёр, жён и дочерей. Мы против насилия в любом его виде. Мы за юмор, искусство и адекватность, - говорит он.

С другой стороны, хоть и есть угроза заплатить немалый штраф за ненадлежащую рекламу, этот скандал в какой-то степени сыграл предпринимателю на руку. Заказов – хоть отбавляй. Причем заявки поступают даже из европейской части страны.

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