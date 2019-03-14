С кляпом во рту: барнаульцев просят оценить провокационную рекламу пивоварни

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-14T12:11:13+03:00

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В Алтайское краевое УФАС обратился мужчина, который заявил, что считает оскорбительной рекламу пива «Пряничное» частной пивоварни в социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте». Там изображена женщина с кляпом во рту.

- По мнению заявителя, кляп в виде пряника изображен как оборудование, использующееся в БДСМ практиках, в связи с чем, реклама содержит насильственную сцену сексуального характера, демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной, - пояснили в ведомстве.

Специалисты управления выявили в рекламе признаки нарушения п. 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», запрещающего использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе относительно пола человека. Помимо этого, реклама распространяется в открытых группах в социальных сетях и доступна широкому кругу лиц, которые не входят в их целевую аудиторию.

Сейчас у ведомства возникла необходимость изучения общественного мнения по вопросу оскорбительности рекламы с кляпом. Проголосовать вы можете здесь.

Также высказать свою точку зрения и оставить комментарий можно на официальной странице Алтайского краевого УФАС в социальной сети ВКонтакте. Опрос будет проводиться до 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU