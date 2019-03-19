2019-03-19T14:14:27+03:00
Общество

Реклама, которая возмутила барнаульцев: обнаженные, толстые и порочные

«Комсомолка» сделала подборку провокационной рекламы
Ольга ВЕДЕРНИКОВАДарья САВЕНКО
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Реклама, которая возмутилаРеклама, которая возмутилаФото: УФАС по Алтайскому краю
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На фоне скандала с этикеткой пряничного пива в стиле садо-мазо мы сделали подборку рекламы, которая также в свое время наделала в Барнауле много шума.

«Мужики за 23 февраля без трусов!»

Фото: Владимир Жигульский

Фото: Владимир Жигульский

За месяц до Дня защитников отечества в Барнауле на главных проспектах появились огромные баннеры сети магазинов «Трофей» - «Мужики за 23 февраля без трусов!». Кто-то посмеялся над таким рекламным ходом, но было немало и тех, кого данные баннеры возмутили:

- Ну ладно взрослые, они поймут эту плоскую шутку и то, лично я не пойму и не хочу так быть в 23 февраля. О детях и подростках вообще никто не подумал,- у них ведь еще не развит ассоциативный ряд и они понимают буквально этот призыв - папа ( мужик) 23 февраля за то, чтобы быть без трусов весь день, - говорит барнаульский общественник Вадим Жигульский.

Возмущенный барнаулец посчитал этот лозунг аморальным призывом и обратился с жалобой в ФАС. В итоге было возбуждено производство из-за нарушения закона о рекламе. 9 апреля это дело должно быть рассмотрено.

1 место по ожирению. Исправляй статистику

В социальных сетях многие увидели в позе и мимике женщины сходство с гориллой. Фото: УФАС по Алтайскому краю

В социальных сетях многие увидели в позе и мимике женщины сходство с гориллой.Фото: УФАС по Алтайскому краю

О провокационной рекламе фитнес-клуб «Магис-спорт» наслышаны многие. Компания не одни раз обращала на себя внимание УФАС за смелую и порой обидную рекламу. Последняя - изображение полной женщины на крыше дома со шпилем с подписью «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику». В социальных сетях многие увидели в позе и мимике женщины сходство с гориллой и сочли это оскорбительным. Плюс ко всему дом под шпилем - визитная карточка Барнаула. В ведомстве решили выяснить отношение горожан к рекламе. Как, оказалось, большинству опрошенных она понравилась, поэтому дело о нарушении закона о рекламе возбуждено не было.

«Было – сало»

Барнаулец посчитал, что выражение оскорбляет полных людей. Фото: УФАС по Алтайскому краю

Барнаулец посчитал, что выражение оскорбляет полных людей.Фото: УФАС по Алтайскому краю

Еще одна реклама «Магиса» со словами «Было – сало» на фоне похудевшей женщины просто обескуражило представительницы прекрасного пола. Правда, в УФАС обратился мужчина – барнаулец Алексей Хоменко. Он посчитал, что выражение оскорбляет полных людей и сравнивает их с животными, а также напомнил, что сало – это подкожный жир свиней. В опросе ведомства приняли участие почти 1173 человека, из которых 801 не нашли ничего оскорбительного в сале, поэтому управление не смогло доказать, что «Магис» нарушил закон «О рекламе».

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Не все оценили такой креатив рекламщиков. Фото: УФАС по Алтайскому краю

Не все оценили такой креатив рекламщиков.Фото: УФАС по Алтайскому краю

Такая провокационная реклама была у закрывшейся бургерной «MAMA, YA POEL» на проспекте Ленина. Ее разместили на флаерах и раздавали прохожим в центре Барнаула, вот только не все оценили такой креатив рекламщиков, посчитав образ порочащим честь и достоинство женщин. УФАС по Алтайскому краю возбудило дело, а после вынесло предписание и привлекло к ответственности руководителя.

«Откроемся»

Большинство не нашли в ней ничего непристойного и оскорбительного, поэтому дело было прекращено. Фото: УФАС по Алтайскому краю

Большинство не нашли в ней ничего непристойного и оскорбительного, поэтому дело было прекращено.Фото: УФАС по Алтайскому краю

Однажды под внимание УФАС попала реклама торгово-развлекательный центр «Весна». На ярком баннере красовались три девушки в распахнутых плащах, а большими буквами рядом написано «Откроемся». Кстати, пожаловались на нее алтайский родительский комитет, организация «Много деток – хорошо» и другие общества, пропагандирующие семейные ценности. В интернет-опросе приняли участие свыше двух тысяч человек, однако большинство не нашли в ней ничего непристойного и оскорбительного, поэтому дело было прекращено.

«А полетели, отдохнем»

Подогрело спор между заявительницей и рекламодателем размещение баннеров вблизи школ и детских садов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Подогрело спор между заявительницей и рекламодателем размещение баннеров вблизи школ и детских садов.Фото: Олег УКЛАДОВ

Оскорбительной посчитали горожане и рекламу «Авиафлота», на которой мужчина в расстегнутой рубашке с обнаженным торсом и рукой на приспущенных купальных плавках приглашал: «А полетели, отдохнем». Таким образом, компания хотела рассказать, что открыла новую услугу «поиск попутчиков». В УФАС обратилась одна из горожанок, которая посчитала, что жест мужчины является непристойным, оскорбительным и ущемляет достоинство граждан. Подогрело спор между заявительницей и рекламодателем размещение баннеров вблизи школ и детских садов. В итоге, управление встало на сторону женщины и вынесло рекламодателю предписание и штраф.

Реклама пива

Предприниматель демонтировал баннер после жалобы. Фото: УФАС по Алтайскому краю

Предприниматель демонтировал баннер после жалобы.Фото: УФАС по Алтайскому краю

Еще одна реклама пива, но размещенная уже в Бийске, возмутила одного из горожан. На баннере магазина «Beer Feast» изображались пять мужчин с пивными кружками во рту. Бийчанин решил, что реклама демонстрирует процесс употребления алкоголя и оскорбляет человеческое достоинство. УФАС увидела в рекламе нарушение закона о рекламе, однако предприниматель демонтировал баннер, поэтому никакого предписания и штрафа не получил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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