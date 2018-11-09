Тучная «женщина-паук» погнула шпиль Барнаула

«Магис-Спорт» вновь отжег! Спортивный клуб отличился очередным провокационным баннером. На этот раз рекламщики поместили полную женщину на архитектурный памятник, символ города – на дом под шпилем!

Кому-то эта тетенька с жировыми складками напомнила гориллу, другим Кинг Конга. А третьим - человека-паука: хоть и не худенькая, но зато какая проворная. Лишний вес не помешал ей вскарабкаться на крышу. Хотя, по идее, должен был (все-таки концепцию рекламщики не до конца продумали). Надпись на баннере гласит: «1 место по ожирению занимает Алтайский край среди регионов РФ. Исправляй статистику».

Вызывающая картинка сразу же привлекла внимание горожан, и в соцсетях разгорелись дискуссии по поводу ее уместности/неуместности, оскорбляет ли она чувства полных, оскверняет ли памятник архитектуры и так далее. Высказался и известный в городе специалист по рекламе, руководитель брендингового агентства Punk You Brands Данил Снитко:

- Не пойму, почему «Магис» не перестанет ходить вокруг да около и не начнет уже впрямую оскорблять людей?.. Или писать обидные стишки: «Робин Бобин Барабек, съел сто сорок человек, стол, диван, машину, торт — приходите в «Магис-Спорт»! Ну, в самом-то деле! Если серьезно, тут и получилось прямое оскорбление. Это наименее изящная из всех реклам, которые выходили в этой (в целом годной и долгоиграющей) серии. И это обидно.

Данил Снитко имеет ввиду серию других примечательных баннеров «Магис Спорта». Например, на одном из них красовалась надпись: «БЫЛО-САЛО…».

Реклама "Магис Спорта"Фото: УФАС по Алтайскому краю

Некоторые барнаульцы тогда, в 2016 году, возмутились: мол, такая реклама высмеивает полных людей, носит оскорбительный характер, так как сало есть у свиней, а не у людей. Но УФАС признало рекламу надлежащей.

А как вам тетенька на шпиле?

В этот раз антимонопольное ведомство тоже заинтересовалось произведением рекламы. И предложило горожанам оценить его.

- Для объективного рассмотрения на соответствие закона «О рекламе» возникла необходимость изучения общественного мнения по данному вопросу, - сказали в УФАС по Алтайскому краю.

Высказать отношение к рекламе предлагают на сайте управления, а также в официальном аккаунте УФАС «Вконтакте» (в соцсети также можно оставить комментарии).

На данный момент результаты опросов такие:

На сайте УФАС большинство посчитали рекламу оскорбительной (21% проголосовавших), не оскорбительной – 13%. Допустимой - 23%, не допустимой – 9%. 26% такой креатив нравится, а 6% процентам не нравится. Проголосовало более 300 человек.

В соцсети «Вконтакте» публика оказалась более лояльной к висящей на шпиле даме: оскорбительной рекламу сочли 19.43 %, а не оскорбительной 21.33%. Допустимой - 37.44%, не допустимой - 5.21%. Идея посадить полную тетеньку на шпиль понравилась - 36.97%, а не понравилась - 9 %. Проголосовало более 200 человек.

Мнения

Директор сети клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик:

- Друзья, вы в весе видите только эстетику, мы не про это. Мы про здоровье, мы про здоровую, счастливую зрелость 60+. Мы все хотим счастливыми воспитывать внуков и передавать свой жизненный опыт и при этом радоваться, а не чтобы внуки из-под нас утки выносили. Лишний вес - это бич здоровья. Здоровье - это тяжелый, каждодневный труд. Но, конечно, вот такие мои тексты и посылы – НИКОМУ не нужны. А вот дама на шпиле - это ДА!

Жители Барнаула:

- Тут, помимо явно негативного образа женщины, есть ещё издевательство над символом Барнаула. Он-то вам чем не угодил?

- И после такой рекламы они хотят, чтобы к ним шли? После такой рекламы пойдут туда только мазохисты.

- Нормальная реклама. Заметная. Забавляет. Стимулирует подумать на соответствующую тему.

- Пока была толстая, не нравилась, а сейчас поддерживаю.

- В рекламе ничего не понимаю, но оскорбления здесь не вижу. Оскорбиться должна женщина? Полная женщина или просто полный человек в позе гориллы? Или барнаулец - на родном шпиле ведь повисла? Или мужская часть населения, которую не изобразили совсем, обделив вниманием? Запрещая такую рекламу, мы приблизимся к той катавасии, которая творится с оскорблением чувств верующих. Ну и, положа руку на сердце, реклама должна допускать определенную степень вызова. Так что, оскорбительно? Нет. Вызывающе? Да.