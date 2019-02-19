23 февраля: без трусов, но в новых носках

Чем ближе 23 февраля, тем смешнее. Ей богу – такое впечатление, что на дворе канун 1 апреля. Ко Дню защитников отечества различные барнаульские компании просто отжигают. Причем юмор и креатив некоторых принимают не все.

Шутка ниже… трусов?

Так, например, недавно в Барнауле на главных проспектах города появились огромные баннеры компании «Тонар» (ей принадлежит магазин «Трофей») - «Мужики за 23 февраля без трусов!». Кто-то посмеялся над таким рекламным ходом, но немало и тех, кого данные баннеры возмутили:

- Ну ладно взрослые, они поймут эту плоскую шутку и то, лично я не пойму и не хочу так быть в 23 февраля. О детях и подростках вообще никто не подумал,- у них ведь еще не развит ассоциативный ряд и они понимают буквально этот призыв - папа ( мужик) 23 февраля за то, чтобы быть без трусов весь день, - говорит барнаульский общественник Вадим Жигульский. – Считаю этот лозунг аморальным призывом и уже обратился к руководству компании с просьбой убрать непристойную рекламу по всему городу. Однако на мои письма и звонки никто не отреагировал. Поэтому я собираюсь написать жалобу в прокуратуру.

Реклама "Трофея"

Мы созвонились с представителями компании «Тонар», где нам сообщили, что не собираются реагировать на претензию Жигульского:

- Рекламу придумали наши креативщики, она была согласована с юристом, никаких нарушений в ней нет. Этот баннер висит уже месяц, и за это время не было ни одного негативного отзыва, кроме как от Жигульского, - сказали нам в отделе маркетинга.

Новые носки без дырок!

А вот барнаульский парк «Арлекино» ко Дню Защитника Отечества запустил конкурс, в котором главный приз – пара носков без дырок! И эту идею барнаульцы восприняли как добрую веселую шутку.

- За 1 место - мужские носки! Новые! Без дырок! В них вы всегда будете неотразимы в любое время года, даже в резиновых тапках! - говорят организаторы конкурса.

Всего пара носков за первое место! Да-да! Вот такая 23-февральская шутка! За второе место – ящик лимонада, за третье – игра в боулинг. И тут уж, знаете ли, дело не в ценности подарков - главное стать победителем и получить главный приз - носки без дырок!

Конкурс проводится на страничке парка в Instagram.