«От имени государства»: прокуратура извинилась перед Марией Мотузной

Прокуратура Индустриального района официально извинилась перед "экс-экстремисткой" Марией Мотузной. Девушка выложила письмо на странице в соцсети:

«В соответствии с требованиями ст. 136 УК от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением Вас к уголовной ответственности...»

Далее разъясняется, на что Мотузная имеет право: восстановить имущественный вред, трудовые и жилищные права, а также компенсировать моральный вред.

Заканчивается документ словами: «В случае, если сведения об избрании Вам меры пресечения, предъявления обвинения… были… распространены в СМИ, вы вправе требовать от соответствующего средства массовой информации сделать сообщение о реабилитации».

Под документом стоит подпись зампрокурора района, младшего советника юстиции Р.С. Голикова.

«Спасибо, так приятно» - написала сама Мотузная под фото документа в «Твиттере».

Документ Мария выложила в "Твиттере"

Ранее девушка писала, что никогда не простит тех, кто причастен к ее делу.

"Я никогда этого не прощу всем, кто причастен…. Я очень рада, что все закончилось именно так, что многим людям это помогло. Но я не могу просто беспечно радоваться. Сначала допросы, суды, травля, потом пара неверных шагов, и уже половина рунета против меня. Столько ненависти и обидных слов я за всю жизнь не получала. Несколько раз я была буквально в шаге от суицида. Но я со всем справилась".

Напомним, Марию Мотузную из-за репоста мемов в социальной сети "ВКонтакте"обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. В сентябре Верховный суд РФ принял поправки в собственное постановление и разъяснил, как рассматривать подобные дела. А именно: привлекать к ответственности по 282 статье следует не за картинки в соцсетях, а согласно другим сведениям, "указывающим на общественную опасность деяния". Мария, не дождавшись окончательного решения суда, уехала на Украину, а позже в Литву.

Читайте также:

"Это абсурд, и я ни в чем не виновата": Мария Мотузная отказалась в суде от признательных показаний

Эта история началась в мае 2018 года. Тогда в квартире Мотузной прошли первые обыски, а девушке были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям (далее).

«Блин, отвалите»: Мария Мотузная пришла на суд в дерзкой футболке

Надпись на футболке по мотивам одной из картинок, за которые ее судят: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]» (далее).

Мария Мотузная покинула Украину и уехала в Литву

- Конкретные планы пока не могу озвучивать. Есть уже конкретика в том, где я буду работать и чем заниматься. Могу сказать только, что я буду занята в нескольких проектах, связанных с расследованием коррупции в России(подробнее)

"Несколько раз я была в шаге от суицида. Но я со всем справилась": Марию Мотузную исключили из перечня террористов и экстремистов

"И еще раз хочу попросить, оставьте меня, пожалуйста! Все, история закончена, дальше не будет зрелищ. Я искренне считаю, что заслужила элементарного спокойствия. Такой уж я человек, меня очень задевают все грубые слова в мой адрес. Все это время я изо всех сил старалась держаться, вести себя адекватно и достойно" (подробнее)