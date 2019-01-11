"Несколько раз я была в шаге от суицида. Но я со всем справилась": Марию Мотузную исключили из перечня террористов и экстремистов

Марию Мотузную и Андрея Шашерина из Барнаула исключили из перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Список публикуется на сайте Росфинмониторинга.

Мотузная и Шашерин значатся в числе исключенных:

"Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Российские физические лица:

3. Шашерин Андрей Александрович, 10.05.1980 г.р. , город Барнаул Алтайского края

7. Мотузная Мария Сергеевна, 26.08.1994 года рождения, город Барнаул Алтайского края".

Всего исключенных семь человек. Это значит, что все уголовные дела против них прекращены.

Сама Мария очень эмоционально высказалась по этому поводу и попросила наконец-то оставить ее в покое:

"Первые полдня я улыбалась и светилась. А потом так погрустнело. Я вспомнила все с самого начала, я даже сейчас пишу это сквозь слезы. И я пишу это не для того, чтобы меня жалели, я просто хочу, чтобы вы поняли, что нельзя так с людьми, нельзя! Я никогда это не прощу всем, кто причастен…. Я очень рада, что все закончилось именно так, что многим людям это помогло. Но я не могу просто беспечно радоваться. Сначала допросы, суды, травля, потом пара неверных шагов, и уже половина рунета против меня. Столько ненависти и обидных слов я за всю жизнь не получала. Я не думала, что бывает столько злых людей. Дай вам Бог здоровья (Бога нет)! Несколько раз я была буквально в шаге от суицида. Но я со всем справилась!

И еще раз хочу попросить, оставьте меня, пожалуйста! Все, история закончена, дальше не будет зрелищ. Я искренне считаю, что заслужила элементарного спокойствия. Такой уж я человек, меня очень задевают все грубые слова в мой адрес. Все это время я изо всех сил старалась держаться, вести себя адекватно и достойно. Поймите, я не искала этой славы, все вышло спонтанно и неожиданно. Я не умею быть публичным человеком. Вы ведь правда не знаете, чего мне все это стоило. Просто перестаньте фолловить мои соцсети, если я кажусь вам плохим человеком. И помните, что у этой победы большая цена, и таких, как я, по всей стране сотни. Со сломанной психикой и огромным следом от подошвы, оставленной этой страной на жизни. Простите за такие обороты, слишком уж меня эмоции переполняют".

Также Мотузная поблагодарила СМИ и неравнодушных людей за поддержку.

Напомним, Марию Мотузную из-за мемов в социальной сети "ВКонтакте" обвиняли в экстремизме по стать статья 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. Андрей Шашерин пострадал из-за шутки про часы патриарха в сетях – его обвиняли по тем же статьям. В сентябре Верховный суд РФ принял поправки в собственное постановление и разъяснил, как рассматривать подобные дела. А именно: привлекать к ответственности по 282 статье следует не за картинки в соцсетях, а согласно другим сведениям, "указывающим на общественную опасность деяния, мотив его совершения".

На последнем заседании в октябре дело Мотузной вернули прокурору, а Мария, не дождавшись окончательного решения суда, уехала на Украину, а позже в Литву.

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